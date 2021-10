La citadelle, prise d'assaut par de futurs architectes

"La ville d’Ajaccio est née de la citadelle et s’est développée en lien avec la citadelle."



MOMENTS FORTS

"Je suis fier de vous accueillir dans l’enceinte de la citadelle d’Ajaccio dans laquelle nous vivons depuis 2019 des moments forts", a déclaré le maire d'Ajaccio face aux étudiants. La Ville d’Ajaccio s’est engagée dans l’acquisition de ce site patrimonial majeur dès 2014. Il a fallu cinq années d’études et de réflexions, menées par l’Etat, la Drac et le ministère des armées et la Ville d’Ajaccio, pour aboutir à la signature de l’acte de vente le 4 Juillet 2019." Depuis juin 2020, date à laquelle l’Armée a quitté définitivement les lieux, la Ville d’Ajaccio est en effet devenue pleinement propriétaire et gestionnaire du site.



"La ville d’Ajaccio est née de la citadelle et s’est développée en lien avec la citadelle. C’est dire l’importance de ce « lieu » pour la Ville. En cohérence avec son projet urbain, nous souhaitons faire de la citadelle un véritable quartier du cœur de ville, ouvert sur la ville génoise et connectée au centre-ville", a poursuivi Laurent Marcangeli aux côtés du préfet de Corse, Pascal Lelarge et de la directrice de l'Ensam, Hélène Corset Maillard.



MAISON DU PROJET

"Nous attendons beaucoup de tous les travaux collectifs qui seront menés, aujourd’hui et demain sur la citadelle. Ils contribueront à dessiner et décider un projet fort pour ce site patrimonial majeur", a de nouveau souligné le maire en référence à l'importante concertation publique organisée en 2019 dans le cadre de l'aménagement de la citadelle. Une maison du projet a de plus été spécifiquement installée dans la citadelle pour accueillir les visiteurs et recueillir les avis, le propositions et les projets.



Organisé par l’Ecole nationale supérieure d’Architecture de Marseille (Ensam) et la direction régionale des affaires cultuelles (Drac) de Corse en partenariat avec la Ville d’Ajaccio, la SPL Ametarra et la Maison de l'architecture de Corse, un workshop sur le thème « Reconversion de la citadelle de la Ville d’Ajaccio » a permis aux jeunes étudiants d'explorer un sujet d'étude vieux de cinq siècles. Plongés en totale immersion, les étudiants accompagné de leurs professeurs se sont vite imprégnés de l'ambiance du site que les pierres, la lumière, ont dans un premier temps inspiré. A peine arrivés, certains avaient déjà noirci d'une écriture serrée et de croquis les pages de leur petit cahier calé dans le creux de la main."Favoriser l’émergence de nouveaux regards sur la ville, la Citadelle et ses liens avec le territoire, révéler le rapport à l’existant", telle a été la ligne directive de leur travail une semaine durant du 24 septembre au 2 octobre. L’Etat se mobilise en faveur des citadelles de la Corse à travers le Plan de relance, la fin du Plan Exceptionnel d'Investissements (PEI) en 2022 et le futur Plan de Transformation et d‘Investissements de la Corse (PTIC) pour un montant total de près de 50 millions d’euros. La direction régionale des affaires culturelles (Drac) de Corse, via son architecte conseil de l’Etat, a saisi l’opportunité de mener une session d’ateliers avec cinquante étudiants de l’Ensam afin de mener des études et d’ouvrir le champ des possibles sur la Citadelle d’Ajaccio.