La chapelle Impériale en lice pour "Le monument préféré des Français" vendredi 18 septembre à 21h05 sur France 3 A cappella impiriale face parte di i 14 munumenti scelti da participà à l'emissione di Stéphane Bern.

La chapelle impériale fait partie des 14 monuments sélectionnés pour participer à la célèbre émission présentée par Stéphane Bern Le monument préféré des Français. Les internautes doivent désigner par un vote en ligne leur patrimoine préféré.



Cette année marque le grand retour de l’émission « Le monument préféré des Français » animée par Stéphane Bern. La Chapelle Impériale, bijou patrimonial d’Ajaccio, figure parmi les 14 monuments sélectionnés.



La Ville d’Ajaccio est heureuse que son patrimoine fasse partie du palmarès des 14 sites sélectionnés pour cette saison. A ce titre, elle se verrait bien décrocher le graal de la popularité dans le cœur des Français. Il faut dire que la Chapelle impériale a tous les atouts pour séduire. Chaque année, 50 000 visiteurs la visitent.



Rendez-vous le vendredi 18 septembre à 21h05 sur France 3 pour le connaitre le vainqueur du concours « Le monument préféré des Français ».

La Chapelle impériale ou les Invalides d'Ajaccio

Les cercueils du cardinal Fesch, de Letizia Bonaparte et du prince Charles-Lucien Bonaparte ont été transportés depuis Rome

La sépulture des parents de Napoléon Au début du XIXe siècle, en pleine apogée du premier Empire, le cardinal Fesch est à Rome lorsqu’il a l’idée de faire construire à Ajaccio une sépulture grandiose pour sa famille. Mais à sa mort, survenue en 1839, rien n'est encore fait et il alloue, dans son testament, une somme d’argent pour que la chapelle des Bonaparte puisse être enfin édifiée, souhaitant également y être enterré en compagnie de sa sœur, Letizia Bonaparte, ainsi que de tous les membres de la famille qui en exprimeraient le souhait. Ce n'est qu'en 1857, que l'empereur Napoléon III ordonne que la volonté testamentaire soit exaucée et la première pierre de ce qui deviendra la Chapelle impériale est ainsi posée le 23 août de la même année. Le projet est confié aux architectes Alexis Paccard et Jean Caseneuve ainsi qu’à l’architecte et peintre ajaccien Jérôme Maglioli qui a la charge des décors intérieurs. Le chantier dure trois ans et, en septembre 1860, les premières mises au tombeau sont effectuées.



Le 10 septembre, les cercueils du cardinal Fesch, de Letizia Bonaparte et du prince Charles-Lucien Bonaparte, qui ont été transportés depuis Rome, rejoignent enfin leur dernière demeure et le 14 du même mois, Napoléon III et l’Impératrice Eugénie, en escale à Ajaccio, viendront se recueillir dans la chapelle de leur famille.

Cédée à l'État par le prince Victor Napoléon en 1924, la chapelle est classée au titre des Monuments historiques la même année. Rouverte au public en 2014, après de longs travaux de restauration, elle accueille chaque année environ 50 000 visiteurs. Outre son architecture et l'histoire de sa construction, son principal intérêt patrimonial est d'abriter les sépultures des parents de Napoléon.

