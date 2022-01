La braderie du centre-ville « Crazy Prices »

Marcatu di u centru di a cità incù a Cità d'Aiacciu è a camara di cumerciu è d'industria di a Corsica i 3, 4 è 5 di frivaghju

La Ville d'Ajaccio, la Fédération des Associations de Commerçants du Centre-ville d'Ajaccio et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse présentent : la braderie « Crazy Prices », les 3, 4 et 5 février 2022.