La bourse au permis, c'est reparti!

Pour la septième année consécutive, la Ville d’Ajaccio organise « la Bourse au Permis » pour les jeunes ajacciennes et ajacciens âgés de 18 à 25 ans.

Vingt heures de conduite gratuites sont proposées dans une auto-école conventionnée au titre du dispositif « permis à un euro par jour » et auprès de laquelle le règlement sera directement effectué par la Municipalité.



Les bénéficiaires devront, en contrepartie, s’engager à travailler au profit d’une association pendant trente heures au cours des quatre prochains mois (les frais de dossier et les cours théoriques restant à leur charge).



La campagne de recrutement est d’ores et déjà ouverte, depuis le lundi 26 juin, et se terminera le vendredi 22 septembre 2017.



Alors, dépêchez-vous!