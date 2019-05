La Ville d'Ajaccio soutient le GFCA A Cità d'Aiacciu susteni u GFCA sta sera contr'à Le Mans pà mantenasi in liga 2



Pour ce match aller des barrages face au Mans, le Gazélec Football Club Aiacciu joue sa survie en Domino's Ligue 2. Après l'AC Ajaccio qui a déjà validé son ticket pour l'année prochaine, il est indispensable que le football ajaccien et corse en général soit représenté au plus haut niveau national possible.

Ce soir, la Ville d'Ajaccio apporte tout son soutien aux gaziers. Forza Aiacciu !



RDV l le 28 mai à 20h45 (co-diffusion Canal+ Sport et beIN SPORTS 1)



