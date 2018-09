La Ville d’Ajaccio renforce sa politique d’emploi des personnes en situation de handicap

Employant 1 642 agents, la Ville d’Ajaccio est le premier employeur public de Corse. À ce titre, elle joue un rôle prépondérant dans les politiques d’emploi sur le territoire et déploie depuis de nombreuses années des dispositifs pour l’amélioration de l’emploi des publics les plus éloignés tels que l’apprentissage ou les emplois d’avenir.

La Ville d’Ajaccio compte actuellement 135 Bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE) parmi ses personnels, ce qui représente un taux d’emploi direct de 9,31 %. Ce taux est supérieur à la moyenne régionale 2017 qui est de 8,25 % et de 5,49 % au niveau national. S’engager aux côtés du FIPHFP dans le cadre d’une convention triennale doit permettre à la collectivité de structurer sa politique

grâce à un cadre et des objectifs fixés sur trois ans.

« À la mairie, à la CAPA, à notre échelle, nous accompagnons les personnes en situation de handicap et nous parlons haut et fort de toutes les formes d’accessibilité. Si l’on élargit le spectre, il s’agit de travailler pour construire une société plus juste ; et à ce titre, je considère que cette mission est l’une des plus nobles du service public. »

Laurent MARCANGELI, Maire d’Ajaccio, Président de la CAPA.

« Se déclarer en situation de handicap est une démarche personnelle qui relève souvent de la pudeur, parfois d’un mal-être et qui peut même mener à la désocialisation. C’est de ce constat que la Ville d’Ajaccio et la CAPA se sont engagées depuis 2014 à mieux accompagner leurs salariés dans cette situation vers la reconnaissance de leur handicap et la définition de leurs droits, souvent méconnus ».Isabelle FELICIAGGI, Conseillère municipale délégation Handicap et Accessibilité.