La Ville d'Ajaccio recrute un animateur hors les murs A merria d'Aiacciu ricruta un animatori ambulanti



Grade : Assistant-e de Conservation du Patrimoine

Poste à pourvoir : 2 Avril 2018

Date limite de candidature : 15 Février 2018





Description du poste Au sein de la Direction des patrimoines, Palais Fesch – Musée des Beaux Arts, vous serez en charge de proposer, d’organiser et d’animer des actions hors les murs du Palais Fesch, afin de faire découvrir les collections.

Des déplacements réguliers sont prévus dans des structures extérieures au Palais Fesch et dans toute la ville.

Vous devez posséder un casier judiciaire vierge dans toutes les parties (obligation pour la maison d’arrêt).



Vos missions Animer les ateliers déjà existants hors les murs sur la base des collections du Palais Fesch-musée des Beaux-Arts

Préparer scientifiquement les discours pédagogiques relatifs aux ateliers, visites, cours et les animer

Proposer de nouvelles animations hors les murs (cours, visites et ateliers), régulières et ponctuelles en adéquation avec les collections du Palais Fesch et les expositions temporaires

Démarcher de nouveaux partenaires en investissant les différents quartiers de la ville (Cannes, Saint-Jean, Salines, Jardins de l’Empereur, Résidence des Iles, Bodiccionne, Vazzio, Mezzavia)

Concevoir des documents d’aide à la visite (parcours thématiques, mallettes pédagogique, etc.)

Gérer les plannings d’animations

Promouvoir les animations (conception de flyers, affiches ou tout autre support nécessaire).

- Vous travaillerez éventuellement certains samedi en fonction des activités programmées (probablement un samedi matin tous les 15 jours).

Vos compétences Master II en médiation culturelle

Permis B exigé

Connaissance approfondies en histoire de l’art sur les collections du Palais Fesch

Savoir s’adapter à différents publics (adultes, enfants, connaisseurs ou novices en art)

Savoir s’adresser aux publics handicapés

Travailler sur informatique (open office, logiciels de retouches d’images, recherche documentaire, rédaction de documents longs)

Connaissance des structures fonctionnant dans les quartiers d’Ajaccio, et de leurs différents publics

Être en capacité d’animer un groupe

Être autonome

Savoir travailler en équipe.

