La Ville d'Ajaccio recrute un Assistant de gestion administrative et financière A merria d’Aiacciu ricruta u so Assistanti di gistioni amministrativa

Catégorie B– Rédacteur Territorial

Date limite de Candidature : 18 septembre 2020



Description du poste

Rattaché à la Direction Education et Vie Scolaire, vous réaliserez et vérifierez les données comptables et budgétaires ainsi que les documents correspondant.

Vous assisterez la Direction dans les procédures de lancement des marchés publics ainsi que dans leur suivi. Vous participerez à la gestion des transports scolaires et apporterez une aide permanente à la Directrice en termes d’organisation et de suivi des dossiers.

Vos activités principales

Suivi et contrôle de l’exécution budgétaire de la Direction : Suivi et contrôle de l’exécution budgétaire,

Gestion des commandes et factures.

Participation au processus de préparation budgétaire Gestion et contrôle des marchés publics : Assistance auprès de la Direction dans les procédures de lancement des marchés publics

Suivi de l’exécution budgétaire des marchés publics Organisation du secrétariat de la Direction : Accueil téléphonique et physique au secrétariat,

Gestion du courrier,

Création et suivi des tableaux de bord,

Gestion de la partie administrative du Service Minimum Accueil dans les écoles. Gestion comptable des transports scolaires : Suivi administratif des commandes et des annulations de transports émises par l’Éducation Nationale et autres partenaires,

Organisation des relations entre les écoles et les transporteurs,

Contrôle de l’application et du respect des clauses contractuelles et des obligations de gestion avec les entreprises de transports,

Gestion comptable des transports scolaires.

Participation au suivi des dossiers de prévention des risques au travail. Vos compétences

Savoirs :

- Maîtrise des logiciels Marco et Astre Finances,

- Maîtrise des outils bureautiques,

- Connaissance des différentes phases budgétaires,

- Suivi du budget,

- Connaissances dans le domaine des marchés publics.



Savoir-faire :

- Autonomie,

- Sens de la communication.

- Capacités rédactionnelles.

- Capacités d’organisation.

- Sens des priorités.



Savoir-être :

- Rigueur,

- Qualités relationnelles,

- Esprit d’initiative

- Ponctualité et assiduité,

- Sens de l’écoute,

- Devoir de réserve.

Conditions d’exercice du poste : 37h30 par semaine,

37h30 par semaine,

Horaires : 8H30-16H45 (pause 45') du lundi au vendredi.



