La Ville d’Ajaccio recrute son Médecin de Prévention - Date limite de Candidature 13 Juillet 2018 A Cità d'Aiacciu ricruta u so medicu di a privinzione

Cadre d’emplois des médecins territoriaux

Poste à pourvoir : 1er Septembre 2018

Date limite de Candidature : 13 Juillet 2018



Description du poste Au sein de la Direction Générale des Services, vous serez responsable du service de médecine préventive en charge du suivi médical de l’ensemble des agents de la Collectivité.

Vous serez en lien étroit avec les gestionnaires des ressources humaines, relais de la médecine statutaire (médecins agréés, comité médical départemental, commission de réforme) et ceux chargés du retour à l’emploi des agents.

Vous informerez et conseillerez le personnel et l’administration sur l’environnement sanitaire et les conditions de travail et participerez à la prévention des risques. Médecin de Prévention .pdf (128 Ko)



Vos missions - Assurer le suivi médical (visites d’embauche, visites périodiques, visites de reprise, surveillance en lien avec l’évaluation des risques).

- Suivre les actions sur les conditions de travail (aménagements de poste pour raisons médicales…) en collaboration avec les directions et les ressources humaines.

- Mettre en oeuvre des actions de prévention (dépistage et prévention au travail)

- Assurer une mission de conseil.

-Contribuer à la réalisation du document unique (en lien avec la conseillère prévention).

- Assister au comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Vos compétences - Diplôme de docteur en médecine, titulaire du Concours de Médecin territorial.

-Certificat d’Etudes Spéciales ou Diplôme d’Etudes Spécialisées de médecine du travail.

- Connaissance de l’environnement territorial et de ses statuts.

- Maîtrise des outils informatiques.

- Sens de l’écoute et du dialogue.

- Capacité à travailler en équipe.

- Capacité à gérer des situations d’urgence ou conflictuelles.

- Respect du secret médical.

