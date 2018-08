La Ville d’Ajaccio recrute son Directeur des Affaires Culturelles - Prolongation du dépôt des candidatures : 30 septembre 2018 A Cità d'Aiacciu ricruta u so dirittori di l’Affari Culturali

Cadre d’emploi de : Attaché ou Conservateur

Recrutement statutaire uniquement

Prolongation du dépôt des candidatures : 30 septembre 2018





Description du poste Au sein de la DGA du Développement Social, Culturel, Sportif et Vie des Quartiers, vous participerez à l’élaboration, la mise en oeuvre et l’évaluation de la politique culturelle de la Ville.

Vous jouerez un rôle d’aide à la décision, de force de proposition auprès des élus (diagnostic, analyse des besoins, participation à la mise en place de la programmation, mise en oeuvre d’actions transversales, etc.).

Vous rédigerez un projet pour la Direction des affaires culturelles afin de répondre aux enjeux de demain et donner une identité forte à l’action culturelle municipale.

Vous assurerez l’impulsion, la coordination et le pilotage des projets culturels (notamment ceux relatifs au développement de la langue et de la culture corses), ainsi que le management, l’organisation et la coordination des services de la direction.

Vous gérerez les partenariats institutionnels (Etat, CTC, DRAC…), les relations avec les associations, les artistes, les prestataires de service et représenterez la collectivité auprès des partenaires. DIRECTEUR DES AFFAIRE... (72.53 Ko)



Vos activités principales Assurer le management stratégique et opérationnel, la coordination des services culturels relevant de la direction :

▪ le théâtre et le cinéma municipal

▪ le réseau de lecture publique

▪ les expositions à l’espace Diamant

▪ les écoles municipales de musique et de danse

▪ la médiation culturelle

▪ le service langue et culture corses.

- Gestion budgétaire.

- Gestion des ressources humaines.

- Suivi de l’exécution administrative et juridique des projets

Vos compétences - Connaissance approfondie du secteur public, de l’environnement culturel et des réseaux culturels.

- Formation supérieure en gestion administrative et financière.

- Qualité d’organisation, rigueur professionnelle, travail en équipe, prise d’initiatives

- Qualités managériales et relationnelles.

- Capacité rédactionnelle.

- Sens des responsabilités.

Une forte disponibilité est demandée (soirées, week-end…).

