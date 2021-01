La Ville d'Ajaccio recrute (crèches, écoles et centres aérés) A Cità d'Aiacciu ricerca parsoni capaci di travaglià ind'i ciucciaghji, scoli o centri d'asgi

La Ville d’Ajaccio recherche des profils pour des postes à pourvoir en remplacement (contrats de 1 à 6 mois renouvelables selon besoin) dans les crèches, écoles et centres aérés de la Ville.



CAP Petite Enfance, Auxiliaire de Puériculture, Educateur Jeunes Enfants pour les écoles et crèches ;

BAFA, BAFD, BPJEPS pour les écoles et centres aérés.

Merci de faire parvenir votre candidature à candidatures@ca-ajaccien.fr Les candidats devront posséder l’un des diplômes suivants :

