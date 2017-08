La Ville d’Ajaccio recrute : Directeur adjoint du Patrimoine viaire A Cità d'Aiacciu ricruta un Dirittore aghjuntu

Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux



Description Sous la responsabilité du Directeur du Patrimoine viaire (Direction Générale Adjointe Proximité et Service à la Population), vous serez en charge de l’entretien du réseau viaire et des réseaux qui sont liés avec un niveau de service garantissant la sécurité des agents et des usagers.

Vous participerez à la définition et à la mise en œuvre du schéma directeur de la voirie et à la stratégie pluriannuelle d'investissement et de maintenance du réseau.

Vous piloterez l’élaboration du schéma directeur de l’éclairage public, suivrez le plan d’investissements, définirez et suivrez les opérations à réaliser.



Vous serez en lien avec les différentes directions et pôles de la DGA PSP, ainsi qu’avec la DGST, la Police municipale. Vous pourrez aussi avoir pour interlocuteurs extérieurs, la CAPA, Conseil Général, CTC, CCI, EDF, ADEME, etc.



Missions : Assister le Directeur du patrimoine viaire dans l’ensemble des missions de la Direction ;

Participer à l’élaboration des marchés publics de la Direction ;

Participer à la réorganisation et à l’animation des deux pôles de la Direction.

Pour le réseau viaire : Participer à l’élaboration du schéma directeur du patrimoine viaire dans le cadre d’un groupe projets ;

Participer à la définition des projets d’aménagement de voirie ;

Contrôler les opérations d’aménagement ;

Contrôler les opérations d’entretien du réseau.

Pour l’éclairage public : Piloter le schéma directeur de l’éclairage public dans le cadre d’un groupe projets ;

Définir les projets et les contrôler ;

Suivre le plan d’investissement et monter les dossiers de subventions.

Occasionnellement :

- Participer à la réalisation de manifestations festives (noël, braderies, etc.) ; Participer aux projets de la communauté d’agglomération (SLGRI, transfert de compétences, PDU, etc.), de la DGST, CTC et CD, etc. ; Contribuer à la mise en œuvre du SIG en relation avec la Direction de l’information territoriale et la CAPA.

Compétences Expérience souhaitée de 5 à 10 ans sur un poste similaire

Savoirs indispensables : Problématique de l’éclairage public et des feux tricolores

Règles d’entretien de la voirie et des réseaux éclairage public

Approche énergétique

Maîtrise du code des marchés publics et du code de la circulation et de la voirie



