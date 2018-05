La Ville d'Ajaccio participe à la Fête de l'environnement le 8 juin au golfe de Lava A Cità d'Aiacciu participeghja à a Festa di l'Ambienti l'8 di ghjugnu à u golfu di Lava

La Ville d’Ajaccio participera à la fête de l’Environnement cette année au golfe de Lava (restaurant Marina di Lava).

Rendez-vous le vendredi 8 juin à partir de 10h pour découvrir différents stands de sensibilisation pour petits et grands.







1er stand : Présentation du Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs, travail réalisé par les enfants dans le cadre du projet de sensibilisation du DICRIM jeunes - 3 classes de CM1-CM2

Pour permettre aux plus jeunes de comprendre et d’assimiler les problématiques liées au risque inondation et surtout comment y faire face par des comportements adaptés et responsables, la Ville et l’Académie de Corse ont eu l’idée de faire réaliser ce document par les enfants eux-mêmes, guidés dans leur travail par des adultes maitrisant l’ensemble de la thématique.

Quoi de plus efficace que des enfants qui s’adressent à d’autres enfants !



2ème stand : Présentation pars la société Gens de Rivière d'une Maquette Playmobil et d'une maquette Sandbox : simulation d’une crue à partir de la modélisation d’un bassin versant dans le sable.

Cette maquette présente à partir d’une mise en scène de jouets, le rôle de chaque citoyen et de tous les acteurs concernés avant, pendant et après la crise lors d’un évènement majeur.

La présence et le versement physique de l’eau à l’intérieur de cette maquette permettent d’avoir une représentation des plus réalistes susceptible de parler aux plus jeunes comme aux plus anciens.

