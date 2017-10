La Ville d’Ajaccio partenaire de la CAPA dans le cadre des journées de consultation publique de la Stratégie Locale de Gestion du Risques d’Inondation E ghjurnate di cunsultazione publiche di a Strategia Lucale di Gistione di i Risichi d'inundazione saranu urganizate da a CAPA i 20 è 27 d'uttobre è u 3 di nuvembre à a Casa di quartieru di e Canne.

Les journées de consultation publique de la Stratégie Locale de Gestion du Risques d’Inondation (SLGRI) – organisée par la CAPA se dérouleront les 20, 27 octobre et 3 novembre 2017 au sein de la maison de quartier des Cannes.



La Ville d’Ajaccio a pris une part active dans l’organisation de cette manifestation et y tiendra donc différents ateliers, afin de sensibiliser la population au risque d’inondation. Certains de ces ateliers seront plus particulièrement orientés vers un public de scolaire, qui – pour l’occasion- sera fortement représenté, grâce au partenariat étroit développé avec les services de l’Education Nationale.

Afin de communiquer également sur les actions en cours de développement par la Commune d’Ajaccio dans le cadre de la prévention et de la gestion du risque d’inondation et sur la dynamique de coopération transfrontalière engagée, un stand d’informations valorisant les projets ADAPT et PROTERINA 3 Evolution– financées par le FEDER dans le cadre du PO Italie/France Maritime - sera également positionné.

En point d’orgue, une conférence débat sur le thème de la prévention et de la gestion du risque d’inondation aura lieu le 20 octobre2017 au soir – à partir de 18h30 – en présence de Mme Nicole OTTAVY - Adjointe au Maire d’Ajaccio en charge de l’aménagement et de l’urbanisme et Conseillère Communautaire. Cet évènement sera notamment l’occasion d’évoquer -grâce à l’intervention de Monsieur Marco CELI - expert auprès du Comité Economique et Social Européen, l’action de l’Union Européenne pour soutenir la résilience des systèmes urbains et la lutte contre les changements climatiques.

Ces journées de consultation publique sur la SLGRI- et cette conférence/débat sont ouvertes au public.

Venez donc nombreux à cette manifestation afin de mieux appréhender l’adaptation aux changements climatiques, la résilience par rapport au risque d’inondation, ainsi que l’action publique mise en œuvre par la Commune d’Ajaccio et la CAPA – soutenue par l’Union Européenne -pour la protection de leurs populations à l’égard de ce risque, qui impacte de plus en plus notre quotidien !



