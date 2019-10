La Ville d’Ajaccio opte pour les paiements en ligne La Ville d’Ajaccio facilite vos démarches avec le paiement en ligne. Taxe locale de publicité, occupation de domaine public, loyer, concessions de cimetière…payez désormais en ligne les titres émis par la Ville d’Ajaccio.







C’est rapide, facile et sécurisé



Finis les déplacements ou les envois de chèques. Il suffit de vous rendre sur le site de télépaiement des services publics locaux



Cantine, crèche et garderie



Vous pouvez également payer tous les services du Guichet unique (crèche, centre de loisirs, restauration scolaire, activités périscolaire…) directement en ligne



Pour les fournisseurs de la Ville d’Ajaccio



Information importante : a partir du 1er janvier 2020, les fournisseurs de la commune ne pourront plus présenter leur factures papiers par courrier ou par email, il faudra obligatoirement déposer les factures sur la plateforme officielle Finis les déplacements ou les envois de chèques. Il suffit de vous rendre sur le site de télépaiement des services publics locaux https://www.tipi.budget.gouv.fr muni de votre avis des sommes à payer, de votre adresse électronique et de votre carte bancaire ou de votre RIB. Vous remplissez le formulaire avec les informations indiquées sur votre avis des sommes à payer et procédez au paiement soit par carte bancaire soit par prélèvement. Le service est entièrement sécurisé : pour les paiements par carte bancaire, le recours à la norme de cryptage TLS garantit la sécurité des transactions. Une fois que vous avez saisi les coordonnées de votre carte bancaire dans une page sécurisée et validé votre paiement, vous recevez un ticket de paiement dans votre messagerie électronique.Vous pouvez également payer tous les services du Guichet unique (crèche, centre de loisirs, restauration scolaire, activités périscolaire…) directement en ligne https://ajaccio.accueil-famille.fr . Pour simplifier vos démarches et gagner du temps, vous pouvez également opter pour le prélèvement automatique.Information importante : a partir du 1er janvier 2020, les fournisseurs de la commune ne pourront plus présenter leur factures papiers par courrier ou par email, il faudra obligatoirement déposer les factures sur la plateforme officielle https://chorus-pro.gouv.fr . Ce service est entièrement gratuit et sécurisé. Il permet de déposer les factures au format PDF ou de créer directement les propres factures destinées au paiement par la Commune d’Ajaccio. Les factures papiers envoyées par courrier ou par email ne pourront plus être traitées. C’est l’ordonnance du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique qui prévoit une dématérialisation généralisée des factures à compter du 1er janvier 2020.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer