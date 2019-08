La Ville d’Ajaccio lutte contre la prolifération des mégots Le ministère de la Transition écologique estime que chaque année, plus de 30 milliards de mégots sont jetés en France, dont 40 % dans la nature. Des chiffres inquiétants, que s’efforce de combattre la direction de l’environnement et aménagements paysagers de la ville d’Ajaccio.



Dans ce cadre et en partenariat avec l’association Gobal Earth Kepper, cinq employés de la ville se sont adonnés mardi 6 Août à une opération de nettoyage du littoral. L’objectif ? Extraire les mégots enfouis dans le sable de la plage de la Terre Sacrée , labellisée « pavillon bleu ».



Rejointe par deux bénévoles, l’équipe a effectué un travail laborieux de 10h à 11h30. Sous un soleil ardent et sous le regard des riverains et des vacanciers, les mégots ont été retirés manuellement (à l’aide de pinces).



Si la direction de l’environnement et aménagements paysagers de la Ville d’Ajaccio participe quotidiennement à l’assainissement des plages de la commune (retrait des déchets en plastique, des bouteilles en verre, des mégots…), ce travail se fait habituellement à l’aube, à l’abri des regards.



Supervisée par Sabine Masia (responsable d’équipe opérationnelle), l’action « mégot géant » a donc été l’occasion de sensibiliser le public sur l’impact désastreux que provoquent ces détritus sur l’ensemble de l’écosystème. Une mission essentielle, compte tenu du fait que certains des composants des mégots de cigarettes nécessitent plus d’une dizaine d’années pour se dégrader et qu’ils sont actuellement les premiers polluants des océans*.



*enquête réalisée en août 2018 par NBC News



