La Ville d'Ajaccio fait campagne contre la fracture numérique Alors que certaines démarches administratives ne sont plus accessibles qu’en ligne, l'usage du numérique creuse les inégalités. Pour lutter contre cette exclusion et rendre le plus autonomes possible les usagers en difficulté, la Ville d’Ajaccio a déployé une série d’actions dans le cadre d'une stratégie nationale. Les espaces publics numériques (EPN) permettent à chacun de trouver l’aide dont il a besoin





La maîtresse de Marouane, élève en CM1, lui a demandé de faire des recherches sur Internet pour un exposé sur les pyramides. Il n'a ni ordinateur ni imprimante… ;

Rose est une grand-mère active, mais elle pense qu'elle ne comprendra jamais rien à l'informatique.

Marlène, Marouane, Rose mais aussi Canelle et peut-être vous ou votre voisin se sentent exclus des usages numériques. Pour lutter contre cette fracture numérique, cette double peine qui s'ajoute souvent à l'exclusion sociale pour les personnes en difficulté, la Ville d'Ajaccio a développé des espaces publics numériques (EPN) dans ses structures de proximité. Une réponse à de nombreux besoins



Afin d’assurer la cohésion de son territoire urbain, la Ville d’Ajaccio part en campagne pour faciliter l’accès au numérique pour tous.



LE FAIRE SAVOIR

Les Maisons de services publics, la Maison France Services, les médiathèques, les maisons de quartier… sont des structures publiques de proximité où une alternative humaine à la dématérialisation est proposée. Et dans chacune, un Espace Public Numérique permet à l’usager en difficulté de trouver un accompagnement, une aide pour accomplir des démarches administratives en ligne, un accès aux droits, un accompagnement à l’informatique pour la recherche d’emploi ou à la formation professionnelle, des ateliers ou encore la mise à disposition de matériels informatiques.



Pour le faire savoir, la Ville d’Ajaccio déploie actuellement une campagne de communication sur les EPN. Des visages d'usagers et d'agents affichés à l'arrière des bus et dans des abris-bus pour évoquer une problématique à laquelle les EPN ont une réponse. L’objectif est de rendre lisible les différentes structures d’accès au numérique de la Ville (Espace Publics Numériques des médiathèques et des maisons de quartiers, des Maisons de services publics, de l’Espace France services) et les services qu’elles offrent au quotidien à l’attention des usagers.

Marlène doit envoyer son CV en ligne et se connecter à son espace personnel Pôle Emploi, elle est un peu perdue ;La maîtresse de Marouane, élève en CM1, lui a demandé de faire des recherches sur Internet pour un exposé sur les pyramides. Il n'a ni ordinateur ni imprimante… ;Rose est une grand-mère active, mais elle pense qu'elle ne comprendra jamais rien à l'informatique.Marlène, Marouane, Rose mais aussi Canelle et peut-être vous ou votre voisin se sentent exclus des usages numériques. Pour lutter contre cette fracture numérique, cette double peine qui s'ajoute souvent à l'exclusion sociale pour les personnes en difficulté, la Ville d'Ajaccio a développé des espaces publics numériques (EPN) dans ses structures de proximité. Une réponse à de nombreux besoinsAfin d’assurer la cohésion de son territoire urbain, la Ville d’Ajaccio part en campagne pour faciliter l’accès au numérique pour tous.Les Maisons de services publics, la Maison France Services, les médiathèques, les maisons de quartier… sont des structures publiques de proximité où une alternative humaine à la dématérialisation est proposée. Et dans chacune, un Espace Public Numérique permet à l’usager en difficulté de trouver un accompagnement, une aide pour accomplir des démarches administratives en ligne, un accès aux droits, un accompagnement à l’informatique pour la recherche d’emploi ou à la formation professionnelle, des ateliers ou encore la mise à disposition de matériels informatiques.Pour le faire savoir, la Ville d’Ajaccio déploie actuellement une campagne de communication sur les EPN. Des visages d'usagers et d'agents affichés à l'arrière des bus et dans des abris-bus pour évoquer une problématique à laquelle les EPN ont une réponse. L’objectif est de rendre lisible les différentes structures d’accès au numérique de la Ville (Espace Publics Numériques des médiathèques et des maisons de quartiers, des Maisons de services publics, de l’Espace France services) et les services qu’elles offrent au quotidien à l’attention des usagers.





A AJACCIO, les chiffres sont éloquents : 25% de la population vit dans un ménage pauvre et 40 % dans un quartier couvert par la politique de la ville. Ce constat révèle les inégalités sociales et territoriales. La majorité de ces ménages se trouvent dans l’incapacité de s’équiper en matériel informatique mais également de le faire fonctionner. Accomplir des démarches administratives en ligne, ou bien rechercher un emploi découragent bien souvent. La crise sanitaire a décuplé ces inégalités numériques, notamment en période de confinement où de nombreuses personnes se sont retrouvées isolées soit par manque de matériel informatique, d’accès à Internet ou face à des difficultés pour s’en servir.







La dématérialisation de l’intégralité des démarches administratives à l’horizon 2022 dans le cadre d’Action publique 2022 engendre des inégalités d’accès aux services publics et entre usagers. Dans son rapport consacré à la dématérialisation et aux inégalités d'accès aux services publics de janvier 2019 , le Défenseur des droits, Jacques Toubon, alerte sur la nécessité de porter une attention particulière aux exclus de la dématérialisation. 28% de la population de plus de 18 ans restent en effet éloignés du numérique selon une étude de juillet 2018 de France Stratégie. Une des recommandations pour accompagner les usagers à la transformation numérique des services publiques, est de « garantir aux un accompagnement humain chaque fois que nécessaire ».les chiffres sont éloquents : 25% de la population vit dans un ménage pauvre et 40 % dans un quartier couvert par la politique de la ville. Ce constat révèle les inégalités sociales et territoriales. La majorité de ces ménages se trouvent dans l’incapacité de s’équiper en matériel informatique mais également de le faire fonctionner. Accomplir des démarches administratives en ligne, ou bien rechercher un emploi découragent bien souvent. La crise sanitaire a décuplé ces inégalités numériques, notamment en période de confinement où de nombreuses personnes se sont retrouvées isolées soit par manque de matériel informatique, d’accès à Internet ou face à des difficultés pour s’en servir.



Accueil Envoyer à un ami Imprimer