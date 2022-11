La Ville d'Ajaccio fait appel aux artistes pour illustrer son Librettu di Famiglia

La Ville d’Ajaccio lance son livret de naissance et de famille : U Librettu. Un document unique et symbolique pour accompagner la naissance et l’agrandissement des familles ajacciennes. Pour ce faire, la municipalité fait appel aux artistes, aux graphistes pour illustrer les pages rythmées par un arbre généalogiques et des chansons traditionnelles en corse.

La publication attendue pour le premier trimestre 2023, vous avez jusqu’au 9 décembre 2022 pour y participer.

Retrouvez ci-dessous les modalités et le calendrier 👇



TRANSMISSION

U Librettu, est un document bilingue et non juridique, non valable pour les démarches administratives, il possède cependant une valeur symbolique, voire affective pour chaque famille. Celui-ci sera remis lors de la déclaration de naissance à l’état civil de la mairie d’Ajaccio.

Pensé par le service langue et culture corses et porté par l’adjoint à la langue corse et à l’identité ajaccienne, Christophe Mondoloni, le Librettu accompagne la promotion du corse et sa présence dans l’offre de service administratif.

La famille est le lieu originel de transmission des langues, des savoirs et des valeurs, le Librettu y a toute sa place.