La Ville d'Ajaccio accueille le Top 14 Rugby Tour les 28 et 29 avril place Miot Cette année le Top 14 Rugby Tour se pose à Ajaccio les 28 et 29 avril !!!

Gratuit et tous publics, le village s'installera sur la Place Miot de 10h à 20h et invitera tous ses visiteurs à vivre une expérience 100% rugby !



A travers des animations, des initiations et des rencontres, le TOP 14 Rugby Tour offre à tous les passionnés ou simples curieux une immersion festive et conviviale autour du ballon ovale !



La Ligue Nationale de Rugby a créé cet événement il y a maintenant 6 ans, dans le but de développer la pratique du rugby sur tout le territoire. Devenu incontournable, Le TOP 14 Rugby Tour a pour objectif de populariser l’apprentissage du rugby auprès du grand public tout en consolidant le lien indéfectible existant entre rugby professionnel et rugby amateur.







UNE EXPERIENCE 100% RUGBY, GRATUITE ET POUR TOUS…

Un événement gratuit et tous publics acceuillant familles, non-initiés ou fans de rugby. Un village gratuit et interactif avec de nombreuses animations pour petits et grands :



Mur digital, Haka géant, initiations, mêlées géantes, machine à mêlée, quiz, diffusion des matches du TOP 14 avec, en guest star, le Bouclier de Brennus !



Alors rendez-vous les 28 et 29 avril place Miot pour vous jeter dans la mêlée !

