La Souris Verte fête ses 20 ans D'abord halte-garderie, La Souris Verte s'est ensuite transformée en multi-accueil au fil des demandes et des besoins des parents. La structure qui accueille les enfants de 3 mois à 6 ans a ouvert il y a 20 ans tout rond.



La « Souris Verte » est un lieu d’accueil pour les enfants de 3 mois à 6 ans. Il y a 20 ans halte garderie, elle s’est transformée pour un accueil occasionnel bien sûr mais surtout régulier (jusqu’à 5 jours par semaine), pour un accueil ponctuel ou d’urgence.

Du lundi au vendredi, la structure vous accueille de 7h30 à 18h15

L’adaptation de chaque enfant passe par le respect de son autonomie dans un climat d’écoute, avec beaucoup de patience où la communication est indispensable avec ses parents pour vivre une séparation réussie…



La « Souris Verte » permet aux enfants d’être ensemble, le plus proche possible de leurs centres d’intérêt, de favoriser un maximum d’expériences à partir d’environnements riches en contact, en sensations, en expérimentations, en découvertes et en actions.



Pour célébrer ce bel anniversaire, les enfants ont reçu des tee-shirts à l’emblème de « La Souris » pour rappeler aux petits qu’ils font partie d’une même famille. Un projet sur les cinq sens a été travaillé en équipe avec les enfants et l'équipe de La Souris Verte a décidé d'organiser la fête dans un grand champ autour de panneaux photos. Les enfants, ont pu quant à eux profiter des structures gonflables installées pour cette grande occasion.



Grands et petits ont chanté des comptines apprises au fil de l’année, accompagnés à la guitare.Tout le monde s'est ensuite rassemblé autour d'un spectacle pour les enfants et bien sûr un grand buffet.



La directrice a tenu à remercier l’équipe qui l’a toujours suivie et sans qui « La Souris Verte » ne pourrait exister.

La « Souris Verte » permet aux enfants d’être ensemble, le plus proche possible de leurs centres d’intérêt, de favoriser un maximum d’expériences à partir d’environnements riches en contact, en sensations, en expérimentations, en découvertes et en actions.Pour célébrer ce bel anniversaire, les enfants ont reçu des tee-shirts à l’emblème de « La Souris » pour rappeler aux petits qu’ils font partie d’une même famille. Un projet sur les cinq sens a été travaillé en équipe avec les enfants et l'équipe de La Souris Verte a décidé d'organiser la fête dans un grand champ autour de panneaux photos. Les enfants, ont pu quant à eux profiter des structures gonflables installées pour cette grande occasion.Grands et petits ont chanté des comptines apprises au fil de l’année, accompagnés à la guitare.Tout le monde s'est ensuite rassemblé autour d'un spectacle pour les enfants et bien sûr un grand buffet.La directrice a tenu à remercier l’équipe qui l’a toujours suivie et sans qui « La Souris Verte » ne pourrait exister.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer