La Semaine Bleue Impériale 2018 du 1er au 6 octobre Cité Grossetti Organisée par la Maison des Aînés du CIAS du pays ajaccien, elle aura lieu du 01 au 06 octobre 2018 à la Cité Grossetti.

Elle est ouverte à tous les seniors du territoire de la CAPA



La Semaine Bleue, ce sont 7 jours annuels qui constituent un moment privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur les préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées, sur les réalisations et projets des associations.



Cet événement est l’occasion pour les acteurs qui travaillent régulièrement auprès des aînés, d’organiser tout au long de la semaine des animations qui permettent de créer des liens entre générations en invitant le grand public à prendre conscience de la place et du rôle social que jouent les « vieux » dans notre société.

Les activités sont gratuites pour les seniors qui participent à la Semaine Bleue Impériale 2018.

Pour une société plus respectueuse de la planète : ensemble agissons ! Ce temps fort nous invite tous à nous sentir concernés par le devenir de notre planète et à tous nous sensibiliser au vieillissement et aux liens entre les générations. Les séniors, les aînés, les personnes âgées, les vieux, peuvent se révéler de puissants vecteurs d’édification d’une société plus respectueuse de son environnement, qu’il s’agisse par exemple :

· De la transmission de savoir-faire,

· De l’habitat intergénérationnel, participatif ou inclusif,

· D’une alimentation qui suit le cours des saisons, en privilégiant les produits de proximité, de la préférence donnée aux transports en commun.



Les personnes âgées disposent d’une ressource renouvelable pour ne pas dire inépuisable : le temps! Le temps... qui peut être facilement redéployé pour échanger, transmettre, partager entre générations et explorer ensemble de nouvelles conditions de vie qui prennent en compte et respectent l’environnement. Les personnes âgées de ce point de vue participent à vitaliser les territoires en favorisant notamment le maintien des activités, commerces et services de proximité, indispensables à la préservation de la vie sociale locale. L’engagement dans les solidarités de voisinage, la vie associative ou encore le bénévolat sont des marqueurs de cette citoyenneté réinvestie après 60 ans. La redynamisation du lien social passe nécessairement dans nos sociétés par les personnes âgées qui, mieux que quiconque, peuvent se retrouver dans ces valeurs.

Comme le dit Pierre Rabhi: «Ensemble femmes et hommes de tout âge, il nous faut de toute Urgence prendre conscience de notre inconscience, de notre démesure écologique et sociétale et réagir. Réagir en édifiant une société de la «sobriété heureuse» qu’il ne faut pas confondre avec la décroissance. Pour cela il faut rester dans le registre de la quête d’un équilibre inexpugnable face aux grandes tentations consuméristes et faire de la modération un art du vivre ensemble. »



Afin d’y répondre, Mme Caroline CORTICCHIATO, Vice Présidente du CIAS, Conseillère Communautaire et Adjointe au Maire au Développement Social, a souhaité réunir l’ensemble des Services de la Ville et de la CAPA, les partenaires extérieurs et les bénévoles retraités, pour proposer un programme le plus large et le plus complet possible aux séniors de la CAPA

Un programme riche et varié Tout au long de la Semaine et en continue, les retraités et leur famille accèderont gratuitement à des informations, des animations et des concerts : Une matinée consacrée aux jeunes retraités élargi aux associations à but non lucratif et d’aide à domicile, un Café culture proposé par l’ARS, Un repas favorisant les échanges et les produits de saison au rythme de mélodies locales, une mise en lumière du service de transport à la demande, un atelier sur le respect de l’environnement, un atelier sur les nouvelles technologies , une mini conférence sur la généalogie et enfin une clôture festive avec l’organisation d’un concert évènement. .



Ces activités se dérouleront dans les différentes salles de la Cité Grossetti

Tout au long de la Semaine Bleue Impériale, le travail, l'engagement des Retraités et l'inter génération seront mis en avant.



Enfin, les bénévoles séniors, les partenaires animateurs et le personnel du CIAS du Pays ajaccien seront présents et animeront le Salon Séniors qui aura lieu le Vendredi et Samedi au Palais des Congrès d’Ajaccio

Les temps forts au programme Le lundi 01 octobre 2018 Journée Internationale de la Personne âgée : Ce moment consiste à organiser une distribution de roses par les bénévoles retraités en partenariat avec les Petits Frères des Pauvres :

Le lundi 01 octobre 2018, le matin à 8h00 devant l’église Saint Roch et près du Monoprix (partenaire qui soutient les petits frères des pauvres). Le message est de créer du lien entre les générations. Concernant les EPHAD, la distribution des roses se fera sur la semaine par les bénévoles retraités, Cela contribuera à encourager le rôle actif du Conseil Consultatif et des bénévoles de la Maison des Aînés. Ils seront accompagnés par un agent du CIAS.

En parallèle, une distribution de roses sera également organisée auprès des bénéficiaires du service de portage des repas.

L’ouverture de la Semaine Bleue Impériale le Mardi 02 Octobre : Cité Grossetti,

9h : Accueil du public

9h30 : Discours d’ouverture du Président de la CAPA, Laurent Marcangeli L’ASEPT offrira les viennoiseries pour l’accueil café

Ensuite une matinée Prévention Santé/Sociale / accès aux droits/bénévolat pour les jeunes retraités menée en partenariat avec la CARSAT 2A et intérieur 2B Y seront présents : La CPAM, L’ARS, la MSA, l’ASEP, l’UDAF, et les différents services du CIAS du Pays ajaccien, les associations d’aides à domiciles ACPA et l’ADMR



Deux nouveautés : la présence des associations d’utilité publique comme les restos du cœur, le Secours Catholique, la croix rouge, Présence bis, le Lions Club, l UNAFAM, la Fédération 3977, l’association INSEME…. etc. Ces derniers mettront l’accent sur le bénévolat et l’implication des séniors. Quant aux partenaires Institutionnels, ils axeront leurs présences sur le lien entre santé, alimentation, accès aux droits, Ergonomie, les biens faits de l’activité sportive.

Sera présent Le centre social U Liamu Gravunicu



L’après-midi : Organisation d’un café culture avec l’ARS, (Intervenant Gérard Bougeant, passionné du Bol Tibétain, va nous emmener loin dans la détente et le bien être).

C’est l’occasion d’échanger sur un moment festif avec les séniors et les résidents des différents EHPAD et accueils de jour du territoire de la CAPA

Le repas des seniors accompagné d’une animation musical le Mercredi 03 Octobre : Cité Grossetti,

Il débutera à partir de 11h30 à la Cité Grossetti, en présence des élus et partenaires. Le Cocktail de bienvenue sera suivi d’une Paëlla

Pour finir dans la convivialité, le bonheur d’être ensemble une ambiance Cabaret », animera notre après-midi.

Une journée d’informations et d’échanges le jeudi 04 octobre. Cité Grossetti,

Le Matin sera dédié à la mise en lumière d’une action phares du CIAS Anziani : Le transport à la demande des séniors Suivi un atelier FAB LAB, sur les nouvelles technologies (Présentation du FAB LAB comment fonctionne une machine à fabrication numérique, démonstration d’une imprimante 3D)



L’après-midi sera consacré à une information et un travail sur la protection de l’environnement, en partenariat avec les services de la CAPA.

Déroulé de l’intervention : Rappel des compétences de la CAPA relative à la collecte sélective

Focus Prévention et tri

Bénéfice du tri (recyclage)

Dans un deuxième temps (dans une salle adjacente) et à l’initiative de notre partenaire l’ACPA, une conférence sur la généalogie sera animée par Monsieur Flori, Président de l’association Corsica Généalogia, elle aura pour but d’aider et de développer tous travaux de recherches a caractère généalogique, afin de conserver la mémoire des villes et des villages en reconstituant l’histoire des lieux et des familles

La clôture de la Semaine Bleue Impériale avec un Concert évènement Alte E Voce à la Cité Grossetti le jeudi 04 octobre à partir de 19h30.

200 seniors pourront participer à cette soirée exceptionnelle avec à 19h00 un apéritif de bienvenue. Il sera suivi d’un concert évènement proposé à partir de 20h. Les seniors pourront assister gratuitement à cette représentation grâce à l’implication financière de nos partenaires Cette année à la demande se son président Mr Laurent Marcangeli et de sa Vice présidente Mme Caroline Corticchiato il n’y aura pas de lâcher de ballon, pour la préservation de l’environnement et des dauphins



Y seront conviés les membres du Conseil d’Administration du CIAS et l’ensemble des partenaires : le Centre Social des Cannes, le Centre Social St Jean, le Centre Social des Salines, Le Centre Social U Borgu, Le Liamu Gravunicu, Les Directions de la CAPA, la CARSAT 2A et intérieur 2B, l’ARS, L’ASEPT, La MSA, la CDC sion Locale, La Chambre de Métiers, Le Conseil Municipal des Jeunes, le Conseil des Retraité de la Ville d’Ajaccio, les petits Frères des pauvres, l’APF, l’ACPA, l’ADMR, L’ADAPEI, La Croix Rouge, Présence Bis, la FALEP, le Secours Catholique, Les Restos du Cœur, l’UDAF, La CLE, UNAFAM, La Fédération 3977, Le Lion’s Club, l’association INSEME, Corsica Généalogia etc.……… les EHPAD Ste Cécile, le Ciste et l’olivier Bleu et Noël Sarrola, le personnel Ville et CIAS.



L’implication de nos partenaires permet l’entière gratuité des activités et des concerts sur l’ensemble de la Semaine.



Vous trouverez en pièce jointe et en pdf, le programme et le bulletin d'inscription

a5-bulletin-inscription-semaine-bleue.pdf (73.79 Ko)



C.I.A.S Responsable : Barbara Serreri 3 rue Sœur Alphonse 20000 Ajaccio Tél : 04.95.51.52.88 Fax : 04.95.21.64.17