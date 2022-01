La Nuit des Conservatoires, une première ce soir à l'Espace Diamant / Entrée libre A Notti di i Cunsirvatorii sta sera à u Spaziu Diamanti. L'intrata sarà di rigalu

Ce vendredi 28 janvier, le Conservatoire de musique, de danse et d'art dramatique Henri Tomasi participe à la Nuit des Conservatoires à l'Espace Diamant. Une première ! De l’art dramatique en passant par la musique et jusqu’à la danse, venez (re)découvrir les élèves sur scène !



Pour la première fois, le Conservatoire de Corse participe à la Nuit des Conservatoires ! Evénement d'envergure nationale initié par le Syndicat des personnels des Conservatoires et des écoles de musique, danse, théâtre (Spedic), la Nuit des Conservatoires est une manifestation qui se déroule tous les ans, le dernier vendredi du mois de janvier. Celle-ci permet de célébrer la richesse de ces lieux vivants d'éducation artistique : diversité des esthétiques enseignées, variété des pédagogies, formation de qualité...

A contexte inédit, format inédit… Deux versions pour deux antennes : Ajaccio à l'Espace Diamant 17h00 : Art dramatique 20h30 : Musique et Danse Bastia | version numérique à partir de 18h00 sur les réseaux sociaux du conservatoire de Corse Découvrez les vidéos des prestations des élèves… : Musique et Danse Entrée libre Passe vaccinal obligatoire





