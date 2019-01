La Nuit de la Lecture Fantastique dans les médiathèques

À chaque médiathèque sa thématique : l’univers des « Fées et dragons » aux Jardins de l'Empereur, soirée magique avec Harry Potter à Sampiero, plongée dans le monde Fantastique du Seigneur des Anneaux aux Cannes, et rendez-vous avec « Les maîtres de la littérature fantastique du 19e siècle à Saint-Jean. Déguisements acceptés!



Renseignements et inscriptions auprès de vos médiathèques. Attention les places sont limitées !



Au programme :



Médiathèque des Jardins de l'Empereur

« Fées et dragons »

- Exposition sur le fantastique

- Contes fantastiques (tous publics)

- Ateliers créatifs pour enfants (dragon cracheur de feu, baguette magique, fée scintillante…)

- Quiz interactif sur « Game of Thrones » (ados-adultes)

- Lecture à haute voix autour de l'Ile des fées de J.J Andreani (adultes)



Médiathèque Saint-Jean.

« Les maîtres de la littérature fantastique du 19e siècle »

- Exposition sur le fantastique et les ouvrages d'Edgar Alan Poe, H-G wells, Jules Vernes…

- Lecture à haute voix de Dracula, de Bram Stoker (adultes)

- Quiz sur les ouvrages fantastiques

- Jeu du "loup-garou" (tous publics)



Médiathèque Sampiero

« Soirée spéciale Harry Potter »

- Chasse aux trésors « à la médiathèque des sorciers » (jeune public)

- Atelier créatif « crée ton blason» (jeune public)

- Jeux de société « Harry Potter » (tous publics)

- Lecture à haute voix sur le thème du fantastique (tous publics)



Médiathèque des Cannes

Le monde Fantastique du Seigneur des Anneaux

- Exposition sur le monde Fantastique de Tolkien

- Lecture de passages de « Bilbo le Hobbit » (jeune public)

- Lecture de passages « Le Seigneur des anneaux » (adultes)

- Chasse au trésor avec des quizz, des énigmes, des charades, des jeux musicaux, des photos mystère…. pour trouver le Trésor : "l'anneau de la médiathèque des Cannes" (tous publics)



Soirée en partenariat avec la Falep, l'association Lire et faire Lire et la librairie La Marge