La deuxième édition de la Napo Swim Cup c'est dimanche 24 juillet. Plus de 140 nageurs sont attendus pour participer aux quatre compétitions mises au point par le GFCA Natation. Ouverte à tout public tant pour la découverte et l'initiation à l'eau libre qu'à un niveau plus expérimenté, la NSC se déroule le long des célèbres plages de la route des îles sanguinaires avec une arrivée au pied de la citadelle d'Ajaccio.



Etape labelisée EDF Aqua Challenge 2021. Elle est en outre une des 6 étapes de la Coupe Corse d'Eau Libre.



Napo Swim Cup est une compétition qui allie plaisir de la nage, convivialité et performances, le tout dans un cadre magnifique pour les nageurs comme pour le public. Cette course réunira des compétiteurs régionaux dans le cadre de la Coupe de Corse Eau Libre mais également des nageurs de niveau national car la Napo Swim Cup est labellisée EDF Acqua Challenge.



Les distances proposées sont de 10km, 5km, 1500m et 500m, nagées en courses individuelles avec ou sans matériel. Les distances en équipe sont de 5km (kayak&swim ou paddle & swim) et 3x500m en relais.

Le trophée des “Nages’poléoniennes” sera remis aux 3 meilleures équipes sur les courses de 5000m (WATERL’EAU), 1500m (MARENG’EAU) et 500m (L’AIGLON). Cette inscription, hors frais supplémentaires, par équipe est a communiquer par mail via l'adresse naposwimcup@gmail.com pour des nageurs déjà inscrits à titre individuels sur ces distances.



Napo Swim Cup 2

Le GFCA Natation est une structure associative qui a été créée en 1994.



Le club compte aujourd’hui 370 licenciés, une trentaine de bénévoles présents tout au long de l’année.



Le GFCA Natation propose différentes façons de pratiquer la natation : de l’aisance aquatique avant 6 ans, à l’école de natation de 6 à 9 ans pour se diriger enfin vers une pratique en loisir ou en compétition jusqu’au niveau national pour certains. Pour les adultes, les activités d’aquapalme, de natation en piscine en loisir ou en compétition ou encore en eau libre permettent de proposer des cours pour tous les niveaux et toutes les envies.



Une cinquantaine de bénévoles

La Napo Swim Cup 2 réunira le 24 juillet 2022 sur les sites de la Parata, Santa Lina et Citadelle-Saint-François, une

cinquantaine de bénévoles dédiés à l’encadrement et à la sécurité des différentes courses aussi bien en mer que

sur terre.

La 1ère édition a rassemblé une centaine de nageurs de 7 à 77 ans en 2021. Après ce succès, nous

espérons encore plus de participants cette année.









