La Mission Locale et les CFA d’Ajaccio, proposent plus de 80 contrats d’apprentissage A Missioni Lucali è i CFA d'Aiacciu pruponini 80 cuntratti d'amparera

La Mission Locale d’Ajaccio et les CFA d’Ajaccio, proposent plus de 80 contrats d’apprentissage dans les secteurs du bâtiment, de l’automobile, la restauration, les métiers de bouche, les services à la personne, le secteur tertiaire, le commerce, la santé, pour les jeunes de 16 à 29 ans

Tel : 04 95 20 92 38 ou 04 95 20 92 70







