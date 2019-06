La Maison de quartier des Cannes remporte le concours Bulles de Mémoire Les jeunes participants du concours organisé par l'office national des anciens combattants et victimes de guerre et l'Education nationale ont été récompensés ce mercredi 5 juin à la préfecture de Corse en présence de la préfète de Corse, Josiane Chevalier, Marie-Nöelle Nadal, conseillère municipale et porteuse du projet dans les maisons de quartier. Cette grande première pour notre Ville, va permettre aux jeunes ajacciens de concourir au niveau national !









144 participants en Corse Le premier prix du concours « Bulle de mémoire » organisé par l'office national des anciens combattants et victimes de guerre et l'Education nationale a été remporté par la maison de Quartier des Cannes. Une belle victoire parmi 144 participants en Corse. Deux maisons de quartier de la Ville ont travaillé sur le sujet « Après la guerre, se reconstruire », le premier prix de la catégorie collège candidat libre a donc été remporté par la maison de Quartier des Cannes avec leur œuvre « une réalité cauchemardesque » réalisée par Enzo Duvalet, Elissa Herzé, Safaa Etamymy ainsi que leur animateur Dominique Gianelli. Leur devoir sera envoyé à Paris pour concourir également au niveau national, une immense fierté pour notre Ville.

En lice pour le concours national Le centre social de Saint-Jean remporte le prix de la participation pour leur œuvre « De la guerre à l’amour » par Hamane El Haouzi, Nassira El Haouzi, Yasmina Mokhliss ainsi que Oumayma Ech-chah et leur animatrice Marie-Louise Sabaini. Pour leur participation victorieuse, un baptême de l’air est offert aux enfants par l’Armée de l’air de Solenzara ainsi qu’un trophée financé par le CMJ (Conseil Municipal des Jeunes). La remise des prix des concours ONACVG-Education nationale s'est déroulée ce mercredi 5 juin à la préfecture de Corse en présence de nombreuses élue et de la préfète de Corse, Josiane Chevalier.

Cette initiative portée par Marie-Nöelle Nadal, conseillère municipale et Franck Dubernet, responsable de la proximité et service à la population est une grande première pour la Ville d'Ajaccio. Les jeunes lauréats sont désormais en lice pour le concours national.

Pour aller + loin https://www.onac-vg.fr/bulles-de-memoire

