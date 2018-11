La Maison de l'Entrepreneur de l'Entreprise et de l'Emploi présente la réforme de la formation professionnelle jeudi 22 novembre Sò 45 anni chì l'AFDAS aiuta i prufissiunali di a cultura, di a cumunicazioni, di l'asgi è di u spittaculu

Depuis 45 ans, l’Afdas accompagne les professionnels du spectacle vivant, de la culture, de la communication et des loisirs dans la réalisation de leurs projets de formation et d’orientation professionnelle.

Le gouvernement souhaite aujourd’hui une évolution majeure du système de la formation professionnelle.







Venez découvrir à l'occasion d'une conférence / débat organisée par l'Afdas, quelles sont les principales implications concrètes de ces évolutions annoncées dans le cadre de la réforme.



Rendez-vous jeudi 22 Novembre à 14h00 à la M3E Maison de l'Entrepreneur, de l'Entreprise et de l'emploi 4, Avenue du Mont Thabor, Ajaccio.



Pour participer à la réunion merci de vous inscrire :



ml.rafini@m3e.corsica Ou par téléphone: 04.95.10.15.25

