La Maison de Quartier des Cannes célébre les 250 ans de Napoléon Bonaparte A l’occasion des 250 ans de la naissance de Napoléon Bonaparte, l’équipe d’animation de la Maison de Quartier des Cannes a organisé le mardi 18 juin 2019 un grand quiz suivi d’un défilé avec parents et enfants au cœur de la cité des Cannes.







Durant les semaines précédent l’évènement, les enfants ont participé à différents ateliers sur ce thème :

Fabrication de panneaux d’informations exposés pour le quiz

Confection d’un bicorne géant pour le défilé

Préparation de cocardes, drapeaux et dessins pour décorer la salle de quiz Les enfants ont ainsi pu apprendre de façon ludique et connaître la vie incroyable de Napoléon Bonaparte.

Pour différencier les équipes durant le quiz, des tee shirt à l’effigie de l’Empereur ont été réalisés et emportés par chaque enfant.

En clôture d’événement, la Maison de Quartier des Cannes a offert un barbecue pour les enfants et leurs parents ayant participé à ce moment alliant convivialité et culture.



