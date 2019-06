La « Journée olympique ajaccienne 2019 », c'est samedi 22 juin Promouvoir la pratique sportive et les valeurs de l’olympisme, c'est le programme de la « journée olympique ajaccienne 2019 » ! Mais nul besoin d'être un athlète multimédaillé pour participer, les pratiquants sportifs occasionnels, ceux qui cherchent de nouvelles activités pour eux ou leur enfant, seront comblés aussi ! La Ville d’Ajaccio vous invite à l'événement ce samedi 22 juin. Rendez-vous sur l'esplanade du « quai des torpilleurs », front de mer, quartier des Salines.



Tout au long de la journée, venez découvrir de nombreuses activités sportives et vous initier à un nouveau sport.



De 10h00 à 12h00

Activités sport santé bien être pour adultes & seniors Marche nordique

Gym douce, yoga, tai-chi

Accrobranche

Voile De 16h00 à 20h00

Palette d’activités tout public y compris pour les personnes en situation de handicap Baptême de plongée

Sports nautiques (voile, kayak, aviron, etc.)

Sports de combat (boxe, taekwondo, etc.)

Danse (zumba, hip-hop)

Athlétisme

Sports Collectifs (football, handball)

Jeux de société

Echecs

Accrobranche

Parkour/freestyle

BMX

Gym douce, yoga et taï-chi

Marche nordique

Pétanque Activités et animations gratuites JO Running3.pdf (1.61 Mo)



