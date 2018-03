La "Fête du Jeu" le 22 avril à Saint Jean

Le dimanche 22 avril à partir de 10 heures, le centre social de Saint Jean organise la "Fête du Jeu" à l'école primaire de Saint Jean.



Cette journée ludique et conviviale, inspirée de la célèbre "Fête du Jeu" organisée par l’Association des Ludothèques Françaises pour la première fois en 1999, sera l'occasion pour le centre social Saint Jean de réunir un grand nombre d'habitants de tout âge, tout milieu social et culturel, elle sera de plus gratuite et ouverte à tous.



Une multitude d'ateliers seront proposés tout au long de cette journée : jeux vidéo, jeux de société, jeux de cartes, jeux anciens, jeux sur structures gonflables, jeux de kermesse, jeux « scolaires », jeux d'assemblage, jeux en famille, mini basket, mini foot, pétanque, atelier d’éveil pour les plus petits et d’information pour les parents, parcours accro-branche, parcours cyclo-urbain.



A 12 heures 30, un barbecue sera proposé à tous les habitants du quartier, puis les jeux reprendront jusqu'à 16 heures.



Venez nombreux jouer avec nous ! ! !