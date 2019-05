La Course contre la Faim a 22 ans ! Depuis 22 ans, l’événement sportif et solidaire organisé chaque année par Action contre la Faim est une véritable opportunité de mobilisation citoyenne pour les jeunes.



La Course contre la Faim est un projet pédagogique, sportif et solidaire d’Action contre la Faim proposé aux établissements scolaires.



Moyen privilégié de mobilisation citoyenne, elle permet à des centaines de milliers d’élèves d’écoles primaires, collèges et lycées chaque année partout en France et à l’étranger, de courir un maximum de kilomètres pour récolter des fonds et soutenir nos programmes. Chaque élève qui participe à la Course est sensibilisé par un intervenant de l’association au problème de la faim dans le monde et à ses solutions. Les dons collectés par la Course ont permis de financer de nombreux programmes en Iran, Haïti, Soudan, Afghanistan, Mongolie, Burundi, Népal, Libéria, Zimbabwe, Tchad, Bengladesh, Inde, République Centrafrique, Indonésie, Burkina Faso, Sierra Leone, Madagascar, Birmanie, Syrie, République Démocratique du Congo, Pakistan, et Yémen…

En 2018, en Corse du Sud ce sont 1587 élèves qui ont couru et qui ont récolté 28.755 €. Les fonds collectés cette année bénéficieront principalement à nos programmes au TCHAD.



Cette année, la délégation d’Action contre la Faim d’Ajaccio a souhaité mettre une école primaire à l’honneur et a choisi l’ecole de Mezzana à Sarrola Carcopino avec ses 331 élèves qui s’étaient déjà fait remarquer en mai 2015 et 2017 avec leur excellent résultat. La course se déroulera le vendredi 24 mai de 14 h 30 à 16 h 30 sur le stade de rugby de Sarrola Carcopino – lieu dit de Baléone, en présence du Maire de Sarrola Carcopino, Mr Alexandre Sarrola et de la Présidente du Sivom, Mme Camille Jubert.





