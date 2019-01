La Corse placée en vigilance orange "neige-verglas" A Corsica hè piazzata in vigilenza arancia pà a nevi è u cotru. Sichiti attenti

La Corse sera placée en vigilance orange "neige-verglas" dès le début de soirée par Météo France



ode plus intense commencera en début de soirée. Cette neige sera souvent lourde et collante.



Toute la façade est de l'île sera particulièrement concernée, notamment la Castagniccia.



Les hauteurs suivantes sont attendues :

- 1 à 5 cm, dès 400 m,

- 5 à 15 cm de 500 à 800 m,

- de 15 à 20 cm entre 800 et 1000 m,

- 25 à 30 cm jusqu'à 1500 m,

et 50 à 60 cm sur les plus hauts sommets



Respectez les consignes de prudence, anticipez vos déplacements



Respectez les restrictions de circulation et déviations mises en place ;



* Facilitez le passage des engins de dégagement des routes et autoroutes, en particulier en stationnant votre véhicule en dehors des voies de circulation ;



* Protégez-vous des chutes et protégez les autres en dégageant la neige et en salant les trottoirs devant votre domicile, tout en évitant d'obstruer les regards d'écoulement des eaux ;



* Ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés au sol ;



* N'utilisez pas pour vous chauffer les appareils non destinés à cet usage (cuisinière, brasero ; etc.) et les chauffages d’appoint à combustion en

continu (ces appareils ne doivent fonctionner que par intermittence).





Pour connaître l'état des routes :

PC Routes : 04 9 546 17 12

