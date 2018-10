La Corse est placée en vigilance rouge pour orages, pluies et inondations ce lundi 29 octobre à 17h00 A Corsica sana hè missa in vigilenza arancia par via di u timpurali

Météo-France met en garde contre une perturbation "pluvio-orageuse très active" et place la Corse, déjà en vigilance jaune, en vigilance orange à partir de cette nuit à partir de 3h et jusqu’à 20h00.





Qualification du phénomène :

Rouge vent sur la Corse: violente tempête d'une ampleur exceptionnelle

Episode pluvio-orageux intense nécessitant un suivi particulier du fait de son intensité et de sa durée.

Episode neigeux notable et arrivant tôt dans la saison.





Faits nouveaux :

Passage en vigilance rouge vent sur la Corse au passage de la dépression Adrian.

Extension de la vigilance orange neige vers Rhône-Alpes, Bourgogne, Centre, Champagne-Ardenne.





Situation actuelle :

Corse :

Le vent de Sud-Est commence à nettement se renforcer surtout au niveau du Cap Corse où on a relevé ces dernières heures plus de 150 km/h.

De violents orages continuent de remonter de Méditerranée et concernent toute la Corse notamment la façade Orientale qui est particulièrement affectée. Des cumuls de l'ordre de 130 à 150mm sont déjà localement observés sur l'Est de la Haute-Corse.

Ces orages s'accompagnent de grêle. Une tornade a également été observée vers Porto-Vecchio.

Sur les Alpes-maritimes et sur le Var, quelques forts orages ont traversé ces départements ces 3 dernières heures tandis que d'autres sont en approche en mer au large de Fréjus.

Neige

Les chutes de neige au dessus de 400 à 600m sur le Massif Central tendent à s'intensifier.





Evolution prévue :

Violente tempête en Corse en vigilance rouge

De fortes rafales de vent se produisent à partir de la mi-journée principalement sur la façade est et le nord de l'île. Le vent de secteur Sud pourra atteindre 100 à 130 km/h jusqu'à 160 km/h au Cap Corse.

En fin d'après-midi et soirée de lundi, au passage de la dépression très creuse Adrian, les vents de secteur Sud à Sud-Ouest vont encore se renforcer pour atteindre des valeurs exceptionnelles de l'ordre de 130 à 150 km/h, probablement localement plus sur les zones les plus exposées du Sud, de l'Ouest et du relief.

Facteur aggravant : la direction du vent (Sud à Sud-Ouest) est une direction relativement inhabituelle pour la Corse. De plus, les sols sont très humides ce qui pourrait faciliter la chute d'arbres.

Orages et Pluie-Inondation:

Aujourd'hui lundi, de violents orages vont remonter toute la journée de Mediterranée et concerner la Corse, les Alpes-Maritimes et le Var.

En peu de temps sous orage, des cumuls de l'ordre de 70/100 mm sont possibles. Ces orages s'accompagnent de fortes rafales de vent de l'ordre de 100 à 120 km/h voire plus ainsi que de chutes de grêle. Des phénomènes de trombe et de tornade sont possibles en Corse et dans une moindre mesure sur le 06 et le 83.

Sur la journée de lundi, les cumuls de précipitations pourront atteindre localement

80 à 120mm sur les 4 départements et plus localement 150 à 200 mm sur la Corse.

Facteur aggravant : Sur les Alpes-maritimes, ces précipitations se produisent sur des sols déjà largement humidifiés par les pluies de samedi dernier.

Vagues submersion:

Une dépression nommée ADRIAN se creuse à l'ouest de la Sardaigne en journée de lundi et se décale vers le nord. En se rapprochant de la Corse, cette dépression est accompagnée de vents tempétueux qui génèrent de très fortes vagues (de Sud à Sud-Est sur l'est de la Corse en journée puis de secteur Sud-Ouest sur l'ouest de l'île en soirée).

Le passage de la dépression provoque également une surélévation du niveau de la mer (surcote).

Les déferlements associés aux fortes vagues ainsi que la surélévation du niveau de la mer (surcote) risquent d'engendrer des submersions sur les parties basses ou vulnérables du littoral de la Corse.

Les vagues les plus fortes touchent la façade est de la Corse dès cet après-midi. Le secteur de Bastia est particulièrement sensible. Ensuite, l'ouest de la Corse du Sud est concernée en soirée et début de nuit prochaine. Les golfes d'Ajaccio et de Propriano sont les plus exposés.

Neige:

La neige tombera fort sur la Haute-Loire, la Lozère, la Loire, le Puy-de-Dome, le Cantal, l'Aveyron, la Corrèze et la Creuse et ce jusqu'à mardi matin, avec une limite pluie-neige qui pourra descendre encore jusqu'en plaine dans la nuit de lundi à mardi.

D'ici mardi matin, on attend des quantités de neige de 15 à 30cm (localement 50cm) au dessus de 800 à 1000 m; et au moins 5 à 10 cm au dessus de 500m, 2 à 5 cm au dessous de 500m.

Dans la nuit de lundi à mardi, les chutes de neige gagnent Rhône-Alpes, la Bourgogne, l'est du Centre, la Champagne, les Ardennes.

On attend des hauteurs de neige de 2 à 7 cm en plaine, 5 à 15 cm sur les hauteurs et 15 à 30 cm au dessus de 500 à 800 m.

En raison de la précocité de l'évènement qui arrive après une période douce et sèche, sur des arbres qui ont encore leurs feuilles, attentions aux dégâts supplémentaires résultant de cette situation fortement neigeuse.

