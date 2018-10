La Corse est placée en vigilance orange pour orages, pluies et inondations ce lundi 29 octobre A Corsica sana hè missa in vigilenza arancia par via di u timpurali

Météo-France met en garde contre une perturbation "pluvio-orageuse très active" en vigilance orange.



Situation à 19h30 Les conditions météorologiques ont été conformes aux prévisions :

190 km/h à Bonifacio

164 à Evisa

120 à l’aéroport d’Ajaccio

plus de 200 km/h sur les crêtes en montagne

forte houle dans le golfe d’Ajaccio et sur la côte occidentale

Aucune victime n’est à déplorer pour le moment dans le département, mais des dégâts matériels liés à l’action du vent (chutes d’arbres…) ou de la houle. Un bilan de ces dégâts sera effectué à l’issue de l’épisode.

Effectifs mobilisés en Corse du Sud :

SIS 2A : 194 sapeurs-pompiers

23 personnels de l’UIISC5

6 FORSAP

Police : 41 effectifs DDSP et 43 CRS

Gendarmerie : 130 personnels + 27 mobilisables

SAMU 2A : 5 équipes SMUR (15 personnels)

Sans oublier les bénévoles Croix-Rouge française, Protection Civile de Corse - Arpc20...

Les maires sont également particulièrement engagés pour la gestion de cet évènement.

180 personnes bloquées à l’aéroport d’Ajaccio après l’annulation de leur vol ont été prises en charge, 2 évacuations préventives de campings ont été effectuées à Vico et Calcatoggio (270 personnes).

A 17h30, plus de 10000 clients EDF étaient privés d’électricité dans toute la Corse, les interventions pour rétablir le courant étant ralenties par les conditions météo particulièrement difficiles.

EDF et Orange mettent tout en œuvre pour un rétablissement dans les meilleurs délais.

Le centre opérationnel départemental reste activé en préfecture au moins jusqu’à demain en milieu de journée.

Tenez-vous informés et respectez les consignes de sécurité

Soyez très prudents et vigilants dans vos déplacements

Orages

De violents orages remontent de Méditerranée durant toute la journée. Les cumuls de précipitations pourront atteindre localement 80 à 120 mmn voire 180 mm. Les orages peuvent s’accompagner de fortes rafales de vent de 100 à 120 Km/h, voire plus, ainsi que de chutes de grêle. Des phénomènes de trombe et de tornade ne sont pas exclus.

Vent

De fortes rafales de l’ordre de 100 à 130 Km/h pourront se produire à partir de la mi-journée principalement sur la façade Est. En fin d’après-midi et soirée, au passage de la dépression ADRIAN, les vents de secteur SUD à SUD-OUEST se renforcent pour atteindre des valeurs exceptionnelles de l’ordre de 130 à 150 Km/h, localement plus, sur les zones exposées du SUD, de l’OUEST du département ainsi que sur les reliefs.

Facteurs aggravants : la direction du vent (SUD à SUD-OUEST) est relativement inhabituelle pour la Corse (conjuguée à l’humidité des sols, le risque de chute d’arbres est accentué).

Vagues et risque de submersion littorale

Cette dépression génère également de très fortes vagues de SUD à SUD-EST sur l’Est de la Corse en journée, puis de secteur SUD-OUEST sur l’Ouest de l’Ile en soirée. Les golfes d’Ajaccio et de Propriano sont les plus exposés.

Ces orages s’accompagnent de fortes rafales de vent de l’ordre de 100 à 120 km/h.

Le vent de secteur sud, puis sud-ouest, pourra atteindre 100 à 130 km/h, principalement sur la façade est et nord de l’île à partir de la mi-journée.

Dans ce vaste système, une dépression nommée ADRIAN se creuse à l’ouest de la Sardaigne en journée de lundi et se décale vers le nord. En se rapprochant de la Corse, cette dépression est accompagnée de vents tempétueux qui génèrent de très fortes vagues (de Sud à Sud-Est sur l’est de la Corse en journée puis de secteur Sud-Ouest sur l’ouest de l’île en soirée).

Le passage de la dépression provoque également une surélévation du niveau de la mer (surcote).

Les déferlements associés aux fortes vagues ainsi que la surélévation du niveau de la mer (surcote) risquent d’engendrer des submersions sur les parties basses ou vulnérables du littoral de la Corse.

Les vagues les plus fortes touchent la façade est de la Corse dès cet après-midi. Le secteur de Bastia est particulièrement sensible. L’ouest de la Corse du Sud est concernée en soirée et début de nuit prochaine. Les golfes d’Ajaccio et de Propriano sont les plus exposés.





