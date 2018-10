La Corse est placée en vigilance orange pour orages, pluies et inondations à compter de lundi 29 octobre à 03h00 Météo-France met en garde contre une perturbation "pluvio-orageuse très active" et place la Corse, déjà en vigilance jaune, en vigilance orange à partir de cette nuit à partir de 3h et jusqu’à 20h00.



Météo-France a édité ce dimanche un bulletin de vigilance orange concernant la Corse à compter de lundi 29 octobre 2018 à 3h du matin, et pour toute la journée, pour le paramètre Orages et Pluies-inondations. Un épisode pluvio-orageux très intense se met progressivement en place sur l'île. Actuellement des averses modérées remontent de Méditerranée et touchent la Corse. Des vents forts de Sud soufflent depuis samedi soir en Méditerranée, la houle associée atteint la Corse du sud. Évolution prévue : En seconde partie de nuit de dimanche à lundi les averses deviennent orageuses et localement fortes. Elles peuvent s'accompagner de grêle, de fortes rafales de vent et de fortes intensités de pluie. Des cumuls de l'ordre de 70/100mm en peu de temps sont possibles. Durant la journée de lundi les passages d'averses peuvent donner des cumuls de 100 à 150mm localement 180mm sur les versants sud du relief alpin et corse. - facteur aggravant : Le vent en Méditerranée génère des vagues de secteur Sud Sud-Ouest atteignant la Corse du Sud, accompagnées d'une surélévation du niveau de la mer. Les déferlements associés aux fortes vagues ainsi que la surélévation du niveau de la mer (surcote) risquent d'engendrer des submersions sur les parties basses ou vulnérables du littoral de la Corse du Sud (principalement le golfe d'Ajaccio) et des Alpes-Maritimes placé en vigilance jaune « vagues-submersion". De fortes précipitations susceptibles d'affecter les activités humaines sont donc attendues ainsi que des inondations sont possibles dans les zones habituellement inondables.

