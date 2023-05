La Corse dans le monde étrusque : A Ajaccio du 9 au 31 mai 2023 Longu à u mesi di maghju, a reta di i mediatechi è di i bibbiutechi di a Cità d'Aiacciu urganizeghja a siconda edizioni di a misata di l'archeulugia

Tout au long du mois de mai, le réseau des médiathèques et des bibliothèques de la Ville d’Ajaccio et ses partenaires organisent la deuxième édition du mois de l’Archéologie labellisée #JMEurope, « Joli mois de l’Europe ». A cette occasion, la Ville d’Ajaccio souhaite faire découvrir, autour d’expositions, de conférences et d’ateliers, la civilisation étrusque. Une civilisation méconnue, qui a rayonné dans le centre de la péninsule italienne et sur la côte tyrrhénienne, dont l’influence s’est étendue jusqu’à la Corse.



Si l’on connaît bien certaines grandes civilisations qui se sont épanouies en Méditerranée – à commencer par les Grecs et les Romains - celle des Étrusques est moins familière. Pourtant, cette civilisation pré-romaine, qui a rayonné depuis le centre de la péninsule italienne et la côte tyrrhénienne, a laissé derrière elle les vestiges d’une société aussi fascinante que singulière, dont la Corse garde des traces.



Dans le cadre de la 2e édition du mois de l’Archéologie labélisée #JMEurope « Joli mois de l’Europe », le réseau des médiathèques et des bibliothèques de la Ville d’Ajaccio propose durant un mois un programme riche sur le thème de la « Corse dans le monde étrusque ». Il sera ponctué de nombreux rendez-vous culturels dans les médiathèques de la Ville et à la Citadelle : expositions, conférences, ateliers ...



Pour cette opération, la Ville d’Ajaccio a pu s’appuyer sur des partenaires chevronnés : Direction régionale des affaires culturelles (Drac) de Corse, Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives), Université de Corse via sa Fédération de recherche Environnement et Société (FRES), Laboratoire régional d’archéologie (LRA), ainsi que l’association Artefact.



Découvrir l’héritage étrusque en Corse



Entre autres rendez-vous, le public aura ainsi l’opportunité de découvrir dès le 11 mai une exposition unique « Les plantes à parfum dans l’antiquité » (Médiathèque des Cannes, 17 heures) et d’assister à la conférence de Jean Castela, professeur agrégé de Géographie à l'Università di Corsica et docteur en Histoire des Civilisations, sur le thème « La Corse et les Corses dans la dynamique du monde étrusque et de l’espace tyrrhénien » (Citadelle, 18 heures).



Autre temps fort, le 16 mai à la Médiathèque des Cannes (18 heures), avec la conférence de Laurent Vidal, responsable scientifique de l’opération conduite par l’Inrap sur le site d’Aléria, qui a mis au jour avec son équipe, en 2019, un tombeau étrusque. Cette découverte a eu un fort retentissement dans le monde scientifique et a constitué la base d’un documentaire diffusée la chaîne Arte en 2022. Laurent Vidal nous racontera cette fabuleuse découverte.



Enfin, pour compléter son cycle de conférences et offrir des ateliers jeunesse de qualité, le réseau des médiathèques et des bibliothèques s’est adjoint les compétences du LRA et de l’association Artefact, animés par des archéologues confirmées : Hélène Paolini-Saez et Nadia Ameziane-Federzoni. Le jeune public pourra notamment s’adonner à la création de parures étrusques et découvrir les mythologies étrusque et romaine par le biais de jeux.



La Ville d’Ajaccio offre ainsi une occasion unique aux Ajacciens de découvrir cette civilisation mystérieuse et fascinante que sont les Étrusques et leur héritage en Corse.

Programme La Citadelle



Jeudi 11 mai à 18h

Conférence de Jean Castela professeur agrégé à l’Université de Corse, porteur du projet au sein de la FRES

« La Corse et les Corses dans les dynamiques du monde étrusque et de l’espace tyrrhénien »

Hors les murs : médiathèque des Trois Marie : tout public



Médiathèque des Trois Marie



09 au 31 mai

Exposition jeunesse « Petite histoire des étrusques »

Entrée libre



Mercredi 03 mai à 14h

Atelier LRA : Crée ta parure étrusque

Avec Delphine Martin-Rollet, à partir de 7 ans



Médiathèque les Cannes



Jeudi 11 mai à 17h

Présentation de l’exposition « Les plantes à parfum dans l’antiquité » par Claudia Cristofari, doctorante au Laboratoire LISA Université de Corse/CNRS

Tout public



Mardi 16 mai à 17h30

Conférence de Laurent Vidal, Responsable scientifique d’opérations de l’Inrap sur le site d’Aléria. En 2019, il a mis au jour avec son équipe un tombeau étrusque (voir reportage d’ARTE).

« Aléria : archéologie d’une tombe d'époque étrusque »

Tout public



Mercredi 17 mai de 14h à 16h

Atelier LRA : Crée ta parure étrusque

Avec Delphine Martin-Rollet, à partir de 7 ans



Mercredi 24 mai de 14h à 16h

Atelier Artefact : Femmes et Déesses, étrusques et romaines, que nous apprend l'archéologie ?

Avec Nadia Ameziane-Federzoni, à partir de 8 ans



Vendredi 26 mai à 18h

Conférence LRA de Hélène Paolini-Saez, archéologue

« Les parures à l’époque des étrusques »

Tout public



Médiathèque les Jardins de l’Empereur



09 au 17 mai

Exposition jeunesse « Petite histoire des étrusques »

Entrée libre



Mardi 9 mai de 17h à 19h

Conférence Artefact de Nadia Ameziane-Federzoni, archéologue

« La place des femmes dans les civilisations étrusques et romaines »

Tout public



Mercredi 10 mai de 14h à 16h

Atelier Artefact « Archéologie et mythologie étrusque et romaine »

Avec Nadia Ameziane-Federzoni, à partir de 8 ans



Jeudi 11 mai de 14h à 16h

Le banquet étrusque

Un atelier pour les scolaires



Samedi 13 mai de 16h à 17h

Projection thématique « Les mystères des étrusques »

Tout public



Médiathèque ST Jean



09 au 31 mai

Exposition jeunesse « Petite histoire des étrusques »



16 au 31 mai

Exposition Inrap : « Les étapes de l’Archéologie préventive »

Entrée libre



Jeudi 11 mai de 9h à 11h

Le banquet étrusque

Un atelier pour les scolaires



En complément :



Ateliers créatifs et quiz : Les médiathèques des Cannes et des Jardins de l’Empereur proposent des activités jeunesse sur la thématique étrusque par leurs animateurs. N’hésitez pas à vous inscrire !



Parole d’élue Le mot de Simone Guerrini, adjointe au maire, élue à la Culture et au patrimoine

« La direction de la lecture publique de la Ville d’Ajaccio ouvre un nouveau chapitre du mois de l’Archéologie. Pendant tout le mois de mai, les usagers pourront partir à la découverte des Étrusques. Ce grand peuple d’Italie demeure méconnu et mystérieux pour le grand public. Pourtant, l’une des clés de compréhension des Étrusques réside sur l’île, ou plus exactement sur le site du Lamajone, à Aléria, d’où le titre évocateur de l’opération : la Corse dans le monde étrusque. La réussite de cette manifestation tient à la diversité des partenaires. Le réseau des médiathèques a pu s’appuyer sur la Drac de Corse, l’Inrap, l’université de Corse via la FRES, le LRA et l’association Artefact. Cette opération labellisée « joli Mois de l’Europe » témoigne de la volonté de la Ville d’Ajaccio d’offrir une politique culturelle riche et à destination de tous »



Présentation des partenaires INRAP



En Corse, sur le site de Lamajone, à Aléria, une équipe d’archéologues dirigée par Laurent Vidal, de l’Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives), a mis au jour, en 2018, 130 tombes romaines dans un très bel état de conservation. L'année suivante, poursuivant leurs fouilles sous la nécropole, ils exhument une sépulture présentant une configuration totalement différente : un hypogée. Le tombeau souterrain contient les restes d’un personnage étrusque de haut rang au regard des objets personnels qui l’accompagnaient dans son dernier voyage, il y a 2 500 ans. Les expertises sur le squelette, menées par l’archéo-anthropologue Catherine Rigeade dans les laboratoires marseillais de l’Inrap, révèlent qu’il s’agit de celui d’une femme. Cette découverte exceptionnelle vient enrichir les connaissances sur le passé étrusque de l'île de Beauté ainsi que sur les pratiques funéraires de ce peuple de l’Antiquité. (Source Arte TV)



Université de Corse



La FRES est la Fédération de Recherche Environnement et Société. Sa stratégie scientifique vise à renforcer et valoriser les recherches interdisciplinaires développés entre les laboratoires fédérés de l’université. Elle sert à créer un carrefour de rencontres et d’échanges entre la Recherche et la Société ainsi que de participer à la valorisation et à la diffusion des connaissances auprès de tous les publics. Un projet intègre la FRES dès lors qu’il y a au moins deux laboratoires de l’Université de Corse, des acteurs de terrain et une problématique qui va naitre d’une manifestation d’intérêt d’enseignants-chercheurs mais qui peut voir le jour également à partir d’une question socio-environnementale provenant d’une demande d’acteurs de terrain.



Claudia Cristofari est actuellement doctorante à l'Università di Corsica. Sa thèse porte sur les populations indigènes de Corse au Ier millénaire avant notre ère dans les dynamiques de la Méditerranée occidentale. Cette thèse s'inscrit dans le projet de la FRES (Fédération de Recherche Environnement et Société) intitulé "La Corse et les Corses dans les dynamiques du monde étrusque et de l'espace tyrrhénien" et dirigé par Jean Castela. Par ailleurs, Claudia Cristofari est guide conférencière et membre de l'INEACEM (Institut d'Études Appliquées des Civilisations et des Espaces Méditerranéens).



Jean Castela est professeur agrégé de Géographie à l'Università di Corsica et docteur en Histoire des Civilisations. Depuis 2006, il préside l'Institut d'Études Appliquées des Civilisations et des Espaces Méditerranéens (INEACEM). Au sein de la FRES (Fédération de Recherche Environnement et Société), il dirige le projet "La Corse et les Corses dans les dynamiques du monde étrusque et de l'espace tyrrhénien, innovant par son approche interdisciplinaire et alliant des objectifs de recherche et de vulgarisation scientifique. Il a été commissaire de plusieurs expositions sur la Corse dans le monde antique.



