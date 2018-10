La Citadelle aux Ajacciens, Schéma d'intention Eccu i prughjetti d'accunciamentu di ciò ch'ella sarà a citatella d'Aiacciu.

Pour dissiper doutes et interrogations vis-à-vis de la Citadelle et de l’avenir que la Ville souhaite lui réserver, voici un schéma d’intention qui reprend, en substance, le projet que nous vous avions communiqué en 2017 (@Ajaccio en Mag’ n°3 et n°5).

Non, la mairie ne s’apprête pas à vendre la Citadelle à un groupe hôtelier américain ;-)

Non, la Citadelle ne sera pas confisquée aux Ajacciens par un petit nombre de privilégiés.

Bien au contraire.







Oui, en revanche, pour imaginer les projets d’aménagement futur de ce patrimoine historique de 4 hectares, la Ville a pris le temps de respecter les étapes essentielles propres à ce type de projet (négociations avec les services de l’État, diagnostics scientifiques, inscriptions et classements aux Monuments historiques, protection du patrimoine, accessibilité des espaces publics, développement social, économique et culturel…).



Soit 3 années pleines pour définir les orientations de ce nouveau quartier qui sera animé par et pour les Ajacciens.

Un quartier de centre-ville à haute valeur ajoutée, où l’on trouvera des équipements publics en lien avec le caractère patrimonial et mémoriel du site, des espaces publics, des loisirs, des chemins de promenade et des aires de jeux pour enfants, des logements, des commerces artisanaux traditionnels mais aussi novateurs, des espaces culturels, des offres hôtelières… venant compléter l’offre actuelle du centre-ville.



En sa qualité de propriétaire, la Ville concèdera des baux aux exploitants sur des espaces bien délimités. Pour ouvrir pleinement la Citadelle, l’objectif est de créer un nouveau lieu de vie tout au long de l’année, de trouver un équilibre social, urbain mais aussi économique.



À ce jour, l’ensemble de ces études constitue le dossier que la Ville a transmis aux services de l’État afin de déterminer un prix d’acquisition attendu au premier trimestre 2019. Et ce n’est qu’une fois propriétaire que la Ville engagera une démarche de concertation avec les Ajacciens pour retranscrire ce qu’ils attendent de ce trésor patrimonial.





Retrouvez le schéma d'intention en téléchargement ci-dessous.

Schema d'intention citadelle Ville d'Ajaccio.pdf (617.6 Ko)



