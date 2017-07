La CROIX ROUGE française - Antenne d'Ajaccio - recherche 2 jeunes volontaires en Service civique de Septembre 2017 à Juin 2018 A croce rossa d'Aiacciu ricerca 2 parsone da aiutalli da u mese di sittembre di u 2017 sin'à u mese di ghjungnu di u 2018.







- Développement des activités autour de la Vesti-boutique

- Animation auprès des jeunes autour des valeurs humanitaires et initiation aux gestes Premiers secours

- etc...



Les candidatures sont à envoyer avec lettre de motivation avant le 13 Aout 2017.



- par mail :

Ou

- par courrier :

CROIX ROUGE française

3 Rue du Général CAMPI

20 000 Ajaccio



Un entretien sera réalisé avec les personnes retenues, avec présentation détaillée des missions proposées.

La CROIX ROUGE française - Antenne d'Ajaccio - recherche 2 jeunes volontaires en Service civique de Septembre 2017 à Juin 2018.- Développement des activités autour de la Vesti-boutique- Animation auprès des jeunes autour des valeurs humanitaires et initiation aux gestes Premiers secours- etc...Les candidatures sont à envoyer avec lettre de motivation avant le 13 Aout 2017.- par mail : al.ajaccio@croix-rouge.fr Ou- par courrier :3 Rue du Général CAMPI20 000 AjaccioUn entretien sera réalisé avec les personnes retenues, avec présentation détaillée des missions proposées.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer