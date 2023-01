La CAPA Recrute son chef de Projet Etudes auprès de la Direction des Systèmes d’Informations et du Numérique La CAPA lance aujourd’hui un appel à candidatures, afin de pourvoir un poste de Chef de Projet Etudes auprès de la Direction mutualisée des Systèmes d’Informations et du Numérique.



Placé sous l’autorité du chef de service « Développement et Applicatifs », il participe au pilotage de projets informatiques en conformité avec les référentiels établis par et/ou pour le maître d’ouvrage, contrôle la qualité, les performances, le coût et les délais.



Véritable binôme du développeur, il participe à la politique générale des systèmes d’informations dans le respect des règles de sécurité et de protection des données.



Il s’assure de la relation avec les éditeurs afin de maintenir et faire évoluer les applications informatiques métiers afin de les mettre en conformité sur le plan technique, fonctionnel et réglementaire.



Les missions principales : Participer au plan général des systèmes d’information

Participer activement à la PSSI et au RGPD

Assister et appuyer à la maîtrise d’ouvrage opérationnelle, avec la participation à la définition des besoins fonctionnels d’informatisation des services et à la mise en œuvre des projets ainsi qu’à la conduite du changement

Piloter et évaluer des projets d’informatisation des services et des projets transverses, conduite d’opération dans la mise en œuvre des projets informatiques

Animer et piloter des réalisations

Superviser et évaluer des projets

Effectuer une veille technologique et réaliser les études d’opportunité et de faisabilité en évaluant les enjeux et les risques

Gérer le budget des projets

Suivre les contrats et les marchés publics

Participer aux missions et actions nécessaires au bon fonctionnement du service et de la DSIN.

Assurer la maintenance corrective et évolutive

Accompagner et assister des utilisateurs

Contrôler la cohérence et de l’interopérabilité des applications déployées

Effectuer toutes missions nécessaires au fonctionnement du service et de la collectivité Filières et cadre d’emploi :

Technique, Ingénieur/Ingénieur Principal

Expérience :

Niveau bac +5

Connaissances : Travailler en mode projet

Animation et pilotage

Identifier et sélectionner les composants techniques et organisationnels d’un projet

Rédiger des documents techniques

Réutiliser et adapter des développements

Anticiper l’évolution des produits Savoir être : Rigueur dans la gestion de projet (maîtrise des délais, qualité et périmètre fonctionnels).

Autonomie et Disponibilité

Forte aptitude à la communication et fort sens relationnel

Capacité d’écoute

Capacité de management participatif

Confidentialité Technique, Ingénieur/Ingénieur PrincipalNiveau bac +5 Chef-de-projet-etudes.pdf (432.51 Ko)



Candidater Candidature (CV+ lettre de motivation) à adresser avant le 09/02/2023 à :

Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération du Pays Ajaccien / Direction des ressources humaines

Site Alban – Bâtiment G et H

18 rue Antoine Sollacaro

20000 Ajaccio candidatures@ca-ajaccien.fr

Consultez les offres d'emploi de la CAPA en cliquant sur le lien

Accueil Envoyer à un ami Imprimer