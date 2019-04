La Bibliothèque Fesch, gagne au loto

La bibliothèque Fesch fait partie des bâtiments prioritaires pour leur rénovation, en effet elle a été sélectionnée parmi de nombreux monuments dans le contexte du loto du patrimoine. Créé par la Française des jeux, le loto du patrimoine permet de récolter des fonds destinés à la Fondation du patrimoine pour assurer l'entretien de monuments considérés comme étant en péril, qu'ils soient historiques ou non. Ce loto rassemble 18 monuments comme par exemple le phare de l’île aux marins à Saint-Pierre-et-Miquelon, Notre-Dame de Sénanque dans le Vaucluse. Celui que l’on retiendra le plus pour cette édition 2019 est la Bibliothèque Fesch. Patrimoine classée, la bibliothèque créée par Lucien Bonaparte, alors ministre de l’intérieur de Napoléon, possède des archives uniques au monde. Considérée comme l’un des bâtiments emblématiques de la ville d’Ajaccio, la bibliothèque patrimoniale est intimement liée à l'histoire des Bonaparte.



Seconde vie

En 1801, le frère de l’Empereur fait expédier à Ajaccio 12 310 ouvrages, provenant essentiellement de confiscations révolutionnaires. La bibliothèque municipale d’Ajaccio est officiellement ouverte en 1868, dans l’aile Nord du Palais Fesch, qui était à l’origine prévue pour être une galerie destinée à l’exposition de grands tableaux. La bibliothèque patrimoniale nécessite des travaux d’urgence depuis de nombreuses années, L’accès aux collections en hauteur est dangereux du fait de l’état de vétusté des escabeaux en bois datant du XIXème et la galerie surplombant la salle patrimoniale est désaffectée en raison du délabrement des garde-corps. Le plancher en bois aura besoin lui aussi d’une réfection. Il est actuellement couvert par une moquette, changée pour la dernière fois en 1990 et largement usée. Sa restauration saurait offrir à ce lieu une seconde vie et ajouterait une plus-value incontestable au patrimoine ajaccien. La valorisation du fonds auprès du grand public prend tout son sens dans son contexte d’origine. Un constat que l’on peut dresser à l’égard des touristes mais aussi des Ajacciens, attachés à la bibliothèque Fesch. Si peu d’entre eux la visitent, beaucoup de lycéens et d'étudiants apprécient son calme propice en période de révision.



Le ministre de la culture Franck Riester a confié avec enchantement, que plus de 40 millions d’euros ont été récoltés en plus de ceux mobilisés chaque année par l’Etat pour le patrimoine. L’an dernier l’opération avait rapporté 22 millions d’euros pour la restauration de 269 monuments en péril. Le coût global de la restauration de la bibliothèque a été estimé à 1 267 500 €HT dont 203 125 €HT de frais d’études.