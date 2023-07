La Banque de France dépose deux portraits de Napoléon au Palais Fesch

Entre le Palais Fesch et la Banque de France, le rapprochement tenait d’une logique qui puise ses racines dans l’Histoire. La convention, qui lie désormais l’établissement ajaccien portant l’empreinte de l’oncle de Napoléon Ier et l’institution créée le 6 janvier 1800 par le Premier Consul Bonaparte, pose le cadre d’une relation au long cours dont le premier acte s’est matérialisé par le dépôt de deux œuvres d’art.



Le jeudi 29 juin dernier, lors d’une cérémonie organisée au Palais Fesch, à laquelle participaient Simone Guerrini, adjointe au maire déléguée à la Culture et au Patrimoine, et Denis Beau sous-gouverneur de la Banque de France, deux portraits de Napoléon Ier acquis par cette dernière dans les années 1920 ont donc été confiés au musée de la Ville d’Ajaccio pour qu’ils intègrent ses collections.



Le premier tableau représente Napoléon en costume du Sacre. Il est attribué à l’atelier de Jacques-Louis David, lieu d’apprentissage le plus en vue pendant toute la période de l’Empire. Dans le second portrait, Napoléon apparaît en uniforme de colonel des chasseurs de la Garde. Bien que la signature qui l’accompagne soit illisible, les premières analyses réalisées par le musée permettent de penser que ce tableau pourrait être de la main d’Angélique Mongez (1775-1855), brillante élève de Jacques-Louis David, l’une des rares femmes peintre d’Histoire, en particulier de costumes et d’habillements. Elle fut « vivement critiquée à son époque car la catégorie dans laquelle elle exprimait son art était réputée incompatible avec son statut de femme », complète Simone Guerrini…



Ces deux toiles, soigneusement restaurées en 2021-2022, vont désormais faire l’objet d’un projet de collaboration scientifique entre le Musée Fesch, la Banque de France et la Fondation Napoléon, pour permettre de confirmer leurs attributions, et ainsi leurs origines comme leur histoire.



Un dépôt d’œuvres qui fait particulièrement sens aux yeux de Simone Guerrini. « Il est à noter la pertinence du don par rapport à nos collections du Musée Fesch, mais aussi à notre projet d’avenir : le Musée napoléonien de l’Hôtel de Ville. C’est pour nous une manne souhaitable, versée au trésor intellectuel d’Ajaccio, pour l’enrichissement de nos collections », a souligné l’adjointe à la Culture et au Patrimoine.



Ce dépôt au musée Fesch sera complété ultérieurement par celui du mobilier de la chambre du duc de Gaète. Ce dernier fut ministre des Finances du Consulat et de l’Empire puis, de 1820 à 1834, Gouverneur de la Banque de France.