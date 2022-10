La 2e Nuit du Droit d'Ajaccio le 4 octobre au Palais des congrès A siconda Notti di u Drittu d'Aiacciu u 4 d'uttrovi à u Palazzu di i cungressi

Après une édition 2021 qui a remporté un vif succès avec 115 manifestations dans 81 villes, La Nuit du Droit revient grâce à la participation active d’un grand nombre d’institutions qui font vivre le droit chaque jour juridictions judiciaires et administratives, facultés de droit, barreaux, instituts d'études judiciaires, fondations… Avec toujours le même objectif : sensibiliser le plus grand nombre au droit, à ses principes et à ses métiers.



Programme : Ce 4 octobre 2022, c’est aussi l’ouverture de la première édition de l’Agora de la santé organisée par l'ARS de Corse avec ses partenaires. De droit, de lois, de justice, il en sera naturellement question lors du colloque régional consacré à « Violences et santé en Corse, repérer, protéger, accompagner ». Les acteurs de la santé aux côtés des praticiens de la justice, de l’éducation, de la protection, du social, du monde associatif avec lesquels ils travaillent au quotidien, échangeront lors du colloque pour une meilleure prise en charge des impacts sur la santé des violences et maltraitances. Et de la nécessité des soins à proposer à leurs auteurs. Un temps d'interrogations, de réflexion, de discussions pour « penser ensemble » santé et justice.



Après la première journée du colloque, rendez-vous devant le grand écran du Palais des Congrès pour assister à la présentation du film La nuit du 12...



18h30 – 19h30 Accueil apéritif dînatoire des participants



Présentation suivie de la projection du film « La nuit du 12 » de Dominik Moll



Monsieur Alain FOUQUET, Président du Tribunal judiciaire d’Ajaccio et du CDAD de Corse-du-Sud



Monsieur Nicolas SEPTE, Procureur près le Tribunal judiciaire d’Ajaccio et Vice-Président du CDAD de Corse-du-Sud



Maître Raphaële DECONSTANZA, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau d’Ajaccio



21h30 – 22h30 Rencontre-débat avec des magistrats du tribunal judiciaire d’Ajaccio et des avocats du Barreau d’Ajaccio



Madame Cécile CATHALA, Juge au Tribunal judiciaire d’Ajaccio



Madame Marie-Hélène LECENNE, Directrice générale de l’ARS de Corse



Maître Raphaële DECONSTANZA, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau d’Ajaccio



Maître Margaux BOUSQUET, Présidente de l’Union des Jeunes Avocats d’Ajaccio



Maître Flaminia SIMONGIOVANNI, Vice-Présidente de l’Union des Jeunes Avocats d’Ajaccio



Maître Marie COLOMBANI, Membre du Conseil de l’Ordre des Avocats au Barreau d’Ajaccio



Maître Vanina CASIMIRI-RABISSONI, Avocate au Barreau d’Ajaccio



Informations : www.lanuitdudroit.fr, www.cdad-2a.com ou www.corse.ars.sante.fr / Agora de la santé

