LE CENTRE SOCIAL SAINT-JEAN S’ENGAGE AUX CÔTES DE L’AMICALE DES ANCIENS DU G.F.C.A U centru suciali di San Ghjuvà s'impegna à fiancu à l'amicali di l'anziani di u G.F.C.A



Le Dimanche 3 Juin 2018, deux rencontres caritatives au profit des associations la Marie-Do, Inseme, France-Alzheimer, la Ligue contre le cancer, Battistu et le syndrome de Marfan, A Rinascita et le refuge de Caldaniccia, auront lieu sur le stade François Coty.





La première opposera l’équipe des journalistes sportifs à celle des Sapeurs Pompiers de Corse-du-Sud.

Un deuxième match verra s’affronter le célèbre Variétés Club de France et une sélection d’anciens joueurs corses.







Allora tutti inseme u 3 di ghjugnu pà stu storicu mumentu spurtivu ! A cette occasion, le Centre Social Saint-Jean s’associe pleinement à cette journée mémorable en intervenant à plusieurs niveaux et en offrant notamment les maillots des équipes présentes.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer