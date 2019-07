L'heure du shopping d'été Ajaccien a sonné ! Volta u shopping d'istati in Aiacciu trà u 6 di lugliu è u 24 d'aostu

Du 6 juillet au 24 août le shopping d'été fait son retour dans la ville. La chambre de commerce et d'industrie de Corse-du-Sud et la Ville d’Ajaccio en partenariat avec l'OIT, et les commerçants du centre-ville proposent pour cette nouvelle édition de nouvelles animations à découvrir ci-dessous.





Le Shopping d'été tant attendu par les Ajacciens et Ajacciennes arrive enfin du 6 juillet au 24 août. Cette édition s'annonce mouvementée avec des animations et une ambiance musicale dans chaque quartier du centre ville.

Le Shopping de nuit revient lui aussi tous les vendredis de 20h00 à minuit dans la Vieille ville et la rue Fesch du 12 Juillet au 23 Août.



Retrouvez ici le calendrier des différentes animations qui auront lieu selon les quartiers :



Trottel :

Tutt’in Festa le 6 Juillet et le 3 Août :

- Jeux de plage : de 10h00 à 12h30

- Olympiades : de 13h30 à 19h00

- Karaoké Kids : de 20h30 à 22h00

« De Si de La » : De 19h00 à 20h00 le 2, 15 et 30 Juillet, mais aussi le 26 Août

Journées Napoléoniennes en musique le 13 Août à 16h30 :



Rue Fesch :

Nocturne tous les vendredis de 20h00 à minuit du 12 Juillet au 23 Août

12 Juillet : Déambulation d’artistes en costumes et animation de magie en close-up

19 Juillet : Déambulation de Batucada - Samba

26 Juillet : Scénette de Commedia dell’arte

2 Août : Déambulation de Batucada - Samba

9 Août : Orchestre de rue

16 Août : Déambulation flow art et animation de magie en close-up

23 Août : Déambulation de Batucada - Samba

« De Si de La » le 9 et 22 Juillet, le 6 et 19 Août de 19h00 à 20h00 : parvis San Ruchellu



Vieille Ville :

Nocturne tous les vendredis de 20h00 à minuit du 12 Juillet au 23 Août

12 Juillet : Orchestre de rue

19 Juillet : Déambulation de Batucada - Samba

26 Juillet : Déambulation de cracheurs de feu

2 Août : Déambulation de Commedia dell’arte

9 Août : Déambulation d’artistes en costumes et animation de magie en close-up

16 Août: Déambulation d’échassiers

23 Août : Orchestre de rue



Place Foch :

Tous les jeudis de Juillet et d’Août à 19h00 : relève de la Garde Impériale

13 et 26 Juillet : Arti’ghjocci , exposition d’artisans d’art insulaires

12 Juillet à partir de16h00 : Corsica Polar

14 Juillet à partir 22h30 : Fête Nationale , feu d’artifice et bal sur la place Foch

16 Juillet et 6 Juillet à 19h00 : soirées découverte des vins de l’AOC Ajaccio



Diamant :

« De Si de La » le 8 et 23 Juillet et le 5 Août de 19h00 à 20h00 :

Du 10 au 14 Juillet : Festival international de Pétanque

Les 17, 24 et 31 Juillet, le 7 et 21 Août de 20h00 à 23h00 : École de trapèze pour animations et ateliers // Animateurs en triporteurs, sculpteurs de ballons en déambulation, tatoos paillettes et maquillages pour enfants.

13 Août à 12h00 : Journées Napoléoniennes , ouverture de l’édition 2019

13 Août à 21h00 : Journées Napoléoniennes , grande Soirée Danses et Musique

15 Août à partir de 22h00 : feu d’artifice ( plage Saint François) suivi du concert d’Antoine Ciosi à 22h30.

27 Août à 21h00 : « De Si de La – Concert final »



Village Maréchal Ornano :

17 Juillet : Défilé de scooters vintage de 20h00 à 21h30 (arrivée sur la place du Diamant)

Le 17 Juillet et 7 Août de 20h00 à 23h00 : Animation musicale avec groupes corses



Cours Napoléon

Parcours artistique sur le thème de Napoléon avec les créations de Laurent Silvani à voir en juillet et en août



Place Miot

Du 19 au 21 Juillet : Mondial de Foot-volley

13 et 14 Août de 16h00 à 21h00 : Journées napoléoniennes



Place Abbatucci

« De Si de La » le 1er, 16 et 29 Juillet et 12 et 20 Août de 19h00 à 20h00

14 Août à 17h00 : Journées Napoléoniennes en musique



Espace Schiavo - Offi ce de Tourisme :

Les vendredis de juillet et août à 19h00 : Rendez-vous musicaux



