L'été Ajaccien c'est...

Théâtre dans les quartiers Voici revenu le temps du théâtre dans les quartiers ! La Ville d'Ajaccio présente l’atelier dirigé par Paul Grenier : "7 COMÉDIES"

HUIT FEMMES / extrait (Robert THOMAS)

KNOCK / extraits (Jules ROMAIN)

LA NOCE (Anton TCHEKHOV)

LE BONNET DE FOU (Luigi PIRANDELLO)

LE TABLEAU DES MERVEILLES (Jacques PREVERT)

LES AMOUREUX (Carlo GOLDONI)



5 soirs, 5 programmes :

Lundi 4 juillet Cour de l’école Sampiero

Mardi 5 juillet Cour de l’école maternelle Saint-Jean

Mercredi 6 juillet Jardins Familiaux du quartier des Cannes

Jeudi 7 juillet Cour de l’école Simone Veil (Salines)

Vendredi 8 juillet Cour de l’école de Mezzavia

21h Entrée libre



Un partenariat Ville d’Ajaccio, Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien, Centre U Borgu, Centre social des Salines, association de quartier des Jardins de l’Empereur et Le Thé à Trois.

Toutes les représentations ont lieu en extérieur, dans le respect des conditions sanitaires en vigueur ; petite laine vivement recommandée.



Avec : Alice BARTOLI, Laetitia BASTIANESI, Simone BEAU, Pascale BISGAMBIGLIA, Christophe BLATRIER, Henri BOUCHARD, Laurence CADARIO, Laurence CASANOVA, Pierre-Antoine CECCOLI RACHELLI, Stéphanie CELLI, Léa COMBARET, Marie-Christine CORRION, Marie-Françoise CRISTIANI, Sébastien DAVID, Sarah DUGIER, Aline DURELLE, Marie-Ange FANTON, Francis FARINACCI, Claire GRENIER, David GRONDIN, Emilie HAREUX, Guilhem HOCQUINGHEM, Thomas LEROY, Sylvie LEROY CAYUELA, Claire LOYON, Brigitte MARTINEZ, Maryline NARDINI, Jean-Marie ORSINI, Sandra ORSINI, Laurette OTTINI, Vannina PINTREL BERETTI, Marie-Claire RACHELLI, Cathy RICCI, Mathias RITSMA, Sylvie ROBINOT, Didier SABATHE, Christiane SALVARELLI, Solenne SANTONI, Delphine SILVANI, Jérômine TESTOU et Clara YVARS



Concerts, polyphonies, relève de la garde, dégustations... l'agenda de l'OIT Retrouvez ICI tout l'agenda proposé par l'Office de Tourisme du Pays ajaccien

Exposition temporaire du Palais Fesch : La grande bellezza Palais Fesch

Du 24 juin au 3 octobre exposition « La Grande Bellezza, l'art à Rome au XVIIIe siècle » et « Anna Vivante »

En France, c’est certainement le Palais Fesch qui conserve le plus grand nombre d’œuvres d’artistes de cette époque actifs à Rome, justifiant d’organiser pour la première fois une exposition sur le sujet.



Anna Vivante

« A Rome le XVIIIe siècle est partout mais personne ne le sait. Ou plutôt, moi je ne le savais pas. S’en apercevoir n’est pas simple, il faut faire attention, il s’insinue dans les plis de la ville, il mue, et peut être confondu avec le baroque. » Le talent d’Anna Vivante, archéologue de formation et photographe de l’inanimé, est de nous faire retourner dans le passé, parfois seulement à l’aide d’un fragment, et de fait, la balade dans Rome, plus que toute autre ville, est une invitation, à travers ces petits détails perçus par le regard, à nous plonger dans les civilisations qui nous ont précédé.

10/07 // HIGH SCHOOL Musical

Toute la Indépendanse Family est particulièrement émue de vous présenter son nouveau show :

HIGH SCHOOL Musical

+ D'INFOS ICI

15/07 // Dissidance, performance au Palais Fesch Vendredi 15 juillet / 18h00 / PERFORMANCE IN SITU, COURS DU PALAIS FESCH Dans le cadre du Festival Dissidanse Itinérance 2022, organisé par l’association Dissidanse , les compagnies Art Mouv’, Vialuni et Bal’Dilà collaborent dans la réalisation d’une Performance dans la cour du Palais Fesch-musée des Beaux-Arts. A l’occasion de cette performance, ces compagnies écriront en direct une partition toute en risque et en intensité. Un événement où les danseurs sont amenés à vivre l’expérience, circulant avec et parmi les spectateurs, une action collective au-delà des attentes familières.

24/07 // NAPO SWIM CUP compétition en eau libre LA NAPO SWIM CUP se déroule le long des célèbres plages de la route des îles sanguinaires avec une arrivée au pied de la citadelle d'AJACCIO. Cette course s'adresse à tout public, tant pour la découverte et l'initiation à l'eau libre qu'à un niveau plus expérimenté, en tant qu'étape labelisée EDF aqua challenge. Elle est en outre une des 6 étapes de la Coupe Corse d'Eau Libre.

Les distances proposées sont de 10km, 5km, 1500m et 500m, nagées en courses individuelles ou en équipe

Inscriptions :

http://ajaccionatation.e-monsite.com/

Bonnes actions : Juillet Nettoyages des plages et sentiers grands publics avec l'association Corsica Clean Nature



