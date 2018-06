L'école fête l'environnement le 8 juin à Marina Di Lava La Communauté d'agglomération du Pays Ajaccien pour la troisième année consécutive a choisi de convier les scolaires du Pays Ajaccien à une sensibilisation à l'environnement et au développement durable.





De 10:00 à 15:00, de nombreuses animations auront lieu au sein du golfe de Lava, classé Natura 2000, quoi de mieux en effet que ce site préservé pour sensibiliser à la protection de notre patrimoine naturel.

En effet, dans le cadre d'un partenariat avec l'Education Nationale,la CAPA a développé depuis 2011 des actions d'éducation à l'environnement auprès des scolaires à travers le programme "AcquaLinda".

L'édition 2017/2018 a permis aux élèves de 9 classes d'élaborer des projets éducatifs et d'approfondir concrètement avec les enseignantes et enseignants différents thèmes autour de la qualité de l'eau, des milieux aquatiques, de la biodiversité, du traitement des eaux usées,de l'hydroélectricité et des pollutions marines.



De nombreux scolaires mobilisés

Seront donc conviés le 8 juin, les élèves de 5 écoles (Afa, Mezzavia,Notre Dame de l’Assomption, Collège Fesch et Finosello) qui ont participé à des activités en lien avec le programme Acqua Linda.

Pour rappel, ce programme initié par la CAPA a permis d'évoquer différents thèmes autour de la qualité de l’eau, des milieux aquatiques,de la biodiversité, du traitement des eaux usées, de l’hydroélectricité ou des pollutions marines.

Nouveauté cette année, 3 classes de CM1 - CM2 de la Résidence des Iles, de Jérôme Santarelli, et des Salines 6 ont rejoint les 5 écoles.Ceux-ci travaillent en effet sur les risques majeurs, via l'élaboration de DICRIM jeunes et plus particulièrement sur la prévention du risque inondation. Ils viendront donc échanger avec les élèves engagés dans le projet Acqua Linda.

Le but de cette journée est donc que chaque classe participante puisse valoriser ces enseignements sous différentes formes (expo, quizz, jeux, etc.).

Entre protection, prévention et valorisation de la ressource en eau,la Fête de l'Environnement promet d'être une belle journée de restitutions et d'échanges pour les enfants qui l'ont préparée toute l'année.

Un programme riche autour d'animations pédagogiques et ludiques.



De 10:00 à 15:00, la CAPA proposera donc des expos, et des jeux.Elle sera épaulée par des animateurs professionnels (CPIE d’Ajaccio,Conservatoire des Espaces Naturels de Corse, Qualitair Corse, Parc Naturel Régional de Corse, Laboratoire Régional d’Archéologie,Direction Interrégionale de la Mer Méditerranée, Gens de Rivière)qui proposeront des activités sur différentes thématiques. Au total 7stands seront donc mis en place. Plusieurs agents de la CAPA seront également présents pour accompagner les classes et s’assurer du bon déroulement de la manifestation.



LES INTERVENANTS ET LES ACTIVITÉS PROPOSÉES

• CPIE (qualité de l'eau)

• CEN (biodiversité en zone humide)

• Parc naturel (les grands dauphins)

• Qualitair (qualité de l’air extérieur et intérieur)

• Direction Interrégionale de la Mer Méditerranée (pollution de l’eau,analyse de l’eau)

• Gens de Rivières (inondation)

