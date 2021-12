L'école Notre Dame de l'Assomption en visite à l'Hôtel de Ville Visite du salon Napoléonien et de la salle du Conseil Municipal pour les enfants d'une classe de grande section de l'école Notre Dame de l'Assomption d'Ajaccio !





À cette occasion, Philippe Perfettini (animateur du Patrimoine de la Ville d'Ajaccio) a pu aborder avec les élèves l'histoire de Napoléon 1er et sa famille lors de la visite du Salon Napoléonien.



Par la suite le maire de la Ville, Laurent Marcangeli, a accueilli nos visiteurs dans la salle du Conseil Municipal afin de les sensibiliser sur le fonctionnement du conseil et le rôle des élus.





Une halte à la patinoire de la place Foch s'est imposée pour terminer cette matinée chargée !



Accueil Envoyer à un ami Imprimer