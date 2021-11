L'aventure du vivant, le Tour. Campagna da infurmà a ghjenti annant'à i mistieri di l'argricultura è di i so sbocchi

Organisé par le Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, du jeudi 5 novembre au mercredi 10 novembre 2021 sur la place Miot.



« Viens découvrir les métiers et formations du vivant lors de la tournée #laventureduvivant »



L'aventure du vivant, est une campagne d'information et de valorisation des formations de l'enseignement agricole et de leurs débouchés, à destination des élèves de collèges et lycées du public et du privé mais aussi des parents, des enseignants de l'éducation nationale et des personnels des services d'orientation.



Informations sur le site ici :

Le Tour va traverser de nombreuses régions afin de faire découvrir la diversité des métiers et des formations du vivant : plus de 200 métiers avec un emploi à la clé, dans des secteurs passionnants comme l'environnement, l'agriculture, l'agroéquipement, l'alimentation, les services à la personne…L'aventure du vivant, est une campagne d'information et de valorisation des formations de l'enseignement agricole et de leurs débouchés, à destination des élèves de collèges et lycées du public et du privé mais aussi des parents, des enseignants de l'éducation nationale et des personnels des services d'orientation.Informations sur le site ici : https://www.laventureduvivant.fr/laventure-du-vivant-le-tour-0

Accueil Envoyer à un ami Imprimer