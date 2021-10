L'associu Fiura Mossa in Aiacciu L'associu Fiura Mossa è u sirviziu LCC di a Cità d'Aiacciu anu urganizatu un'animazione pà 175 zitelli di e scole aiaccine.





U sirviziu LCC di a Cità d'Aiacciu hà dumandatu à l'associu Fiura Mossa d'urganizà un'animazione annant'à u duppiame in lingua corsa. Hè cusì chì Ghjuvan Liviu, Silviu è Petru anu rispostu di sì è ch'elli anu francu à Vizzavona da accumpagnà 175 zitelli di e scole aiaccine.



U partinariatu cù l'Iducazione Naziunale fù anch'ellu prestu messu in ballu cù l'aiutu di i dui cunsiglieri pidagogichi : Josette Padrona è Jean Pierre Luciani è di a DASEN : Mma Frantz.



Ringraziemu i sculari è i maestri di e 7 classe par tuttu u travagliu di priparazione ch'elli anu fattu nanzu di participà à stu prughjettu (Résidence des îles, Scola Charles Bonafedi, Scola Forcioli Conti è a sesta bislingue di u culleghju Fesch).



È dopu à st'affare ? Si parla dighjà d'un prughjettu di filmera chì saria fattu in partinariatu cù una sucetà di pruduzzione...ma sempre in lingua corsa !









