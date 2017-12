L'aménagement de la rue Beverini Vico sur la bonne voie Avemu da rifà a via Beverini pà migliurà u quatru di vita di quelli chì ci campani è i cumircianti.

La Ville d’Ajaccio a décidé d'engager la rénovation intégrale de l’avenue Beverini Vico. Lundi 11 décembre, lors d'une réunion publique, le projet a été présenté. L’avenue Beverini est une artère principale de la ville. Son positionnement stratégique en fait une des voies les plus fréquentées par les véhicules mais aussi par les piétons. Pour autant, l’avenue Beverini présente un état de vétusté avancé.





Les travaux à venir

Un état des lieux a été réalisé en mars 2017 par les cabinets BLASINI et MORETTI portant sur les réseaux et la voirie. Ce diagnostic a été réalisé conjointement avec les différents services et intervenants de la commune d'Ajaccio.

Ce diagnostic a permis de faire ressortir les problèmes liés à la configuration des lieux et de proposer des solutions adaptées.

Sont prévus : des travaux de réfection complète du réseau d’assainissement des eaux usées, la création d’ un nouveau réseau d’assainissement des eaux pluviales, une rationalisation du réseau d’éclairage public et un renouvellement des luminaires, une remise aux normes des trottoirs avec de nouveaux aménagements et une réfection de tous les revêtements de surface.

Découvrez la présentation proposé au public le 11 décembre 2017 L'objectif de ces travaux structurants est d'améliorer la qualité de vie des riverains et commerçants, de faciliter le cheminement des piétons, la circulation et le stationnement des véhicules. Tout l'enjeu de cette réhabilitation réside dans la réorganisation de la mobilité de chacun autour des lieux de vie et dans le réaménagement complet de l'ensemble des réseaux. BEVERINI - Présentation dec2017-v2.pptx (6.78 Mo)



